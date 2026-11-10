فرنسا تتهم إيران بشن هجمات إلكترونية استهدفت 700 موقع تجاري وتلوّح بعقوبات أوروبية

اتهمت فرنسا إيران بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في أكثر من 700 موقع تابع لقطاع المتاجر الكبرى داخل الأراضي الفرنسية، وأسفرت عن خسائر مادية كبيرة واندلاع حرائق وإتلاف كميات ضخمة من المواد الغذائية، فيما أعلنت باريس عزمها اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لمواجهة هذه الهجمات.

وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي، إن الهجمات وقعت خلال ليلة 11 إلى 12 أكتوبر الماضي، واستهدفت وحدات التحكم في أنظمة التبريد المستخدمة في المتاجر الكبرى، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق، فضلًا عن خسائر في الأغذية تُقدر بعشرات الملايين من اليورو.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الفنية والأمنية التي أجرتها الجهات الفرنسية المختصة مكّنت باريس من إسناد هذه الهجمات إلى إيران، وتحديدًا إلى وحدة «شهيد كاوه» للهجمات الإلكترونية، التابعة لمركز القيادة الإلكترونية والسيبرانية للحرس الثوري الإيراني.

ووصف البيان الهجمات بأنها غير مسبوقة من حيث حجمها ومستوى حدتها، مشيرًا إلى أنها تمثل أول حملة هجومية إلكترونية واسعة النطاق تُنفذ على الأراضي الفرنسية بهدف التخريب المباشر.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن هذه العمليات تمثل تهديدًا للمصالح الوطنية والبنية التحتية الحيوية وسلامة المواطنين، معتبرة أنها أعمال لا يمكن تبريرها وتتعارض مع القانون الدولي، فضلًا عن مخالفتها المبادئ الأممية للسلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، التي سبق لإيران الالتزام بها.

-تحركات دبلوماسية وعقوبات أوروبية محتملة

وفي إطار الرد على الهجمات، أعلنت باريس عزمها استدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى فرنسا لإبلاغه بإدانتها الشديدة لهذه العمليات.

كما كشفت الخارجية الفرنسية عن توجهها لاقتراح فرض عقوبات أوروبية جديدة على كيانات وأفراد إيرانيين يشتبه في تورطهم بالهجوم، إلى جانب ضلوعهم في أنشطة إلكترونية ضارة أخرى استهدفت المصالح الفرنسية.

وشددت الوزارة على احتفاظ فرنسا بحق اتخاذ تدابير إضافية، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، تراها ضرورية ومتناسبة للرد على هذه الهجمات.

ولفت البيان إلى أن التهديدات الإلكترونية المرتبطة بإيران ليست جديدة بالنسبة إلى فرنسا، مشيرًا إلى حوادث سابقة استهدفت مجلة «شارلي إيبدو» عام 2023، فضلًا عن محاولات استهداف أنظمة العرض الإلكتروني خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي فرض في مارس 2026 عقوبات على الكيان الإيراني «إمينيت باسارجاد»، بسبب مساهمته في تنفيذ تلك الهجمات الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أعلنت الجهات الفنية التابعة لمركز تنسيق الأزمات السيبرانية الفرنسي نشر تقرير مشترك يتناول الأنشطة الإلكترونية الهجومية التي نفذتها جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ضد المصالح الفرنسية.

ويضم المركز عددًا من المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية الفرنسية، من بينها الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات، والمديرية العامة للأمن الخارجي، والمديرية العامة للأمن الداخلي، وقيادة الدفاع السيبراني.