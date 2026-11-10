المجلس الأممي لحقوق الإنسان يوافق على تأجيل مراجعة سجل أمريكا الحقوقي حتى يناير بعد تجاهل إدارة ترامب 

وافق مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة في الأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان، بالإجماع على تأجيل المراجعة الدورية لسجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان حتى يناير، بعد أن تجاهلت إدارة ترامب هذه العملية.

وتمنح هذه الخطوة التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان مزيدًا من الوقت لمحاولة إقناع الحكومة الأمريكية بالمشاركة بعد أن كانت الولايات المتحدة على وشك أن تصبح اليوم الثلاثاء، أول دولة عضو في الأمم المتحدة ترفض هذه المراجعة رفضًا قاطعا.

واعتمد المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له ويتم اختيار أعضائه الـ 47 من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قرارا بالإجماع بشأن "استمرار عدم التعاون" مع عملية المراجعة الدورية الشاملة.