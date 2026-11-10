نبيل فهمي يؤكد أهمية تعزيز قدرة الجامعة العربية على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في معالجة الأزمات الإقليمية

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمين العام إلى الجزائر.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته.

وأكد الأمين العام أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول العربية، وتعزيز قدرة الجامعة على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في معالجة الأزمات الإقليمية.

وأعرب فهمي عن شكره وتقديره للرئيس تبون على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المهم الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا العربية، وبتأكيدها مواصلة دعم الدول العربية في المرحلة المقبلة.

كما أكد الأمين العام حرصه على تعزيز التنسيق مع الجزائر بما يسهم في دفع جهود التسوية السياسية للأزمات الإقليمية.