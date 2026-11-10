بدء اجتماع مجلس إدارة الزمالك لمناقشة ملف شركة الكرة

بدأ اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مع عدد من رموز ونجوم كرة القدم بالقلعة البيضاء، لمناقشة ملف شركة الكرة، واستعراض التصور الكامل الخاص بها وآليات عملها، وكيفية تحقيق الاستفادة منها بما يخدم النادي.

وحرص حسين لبيب على استعراض التصور الخاص بشركة الكرة، موضحًا رؤيتها وأهدافها، إلى جانب سبل الاستفادة منها بما يسهم في دعم موارد النادي وتعزيز منظومته الاستثمارية والرياضية، فضلًا عن الاستماع إلى رؤى وأفكار رموز القلعة البيضاء.

وشهد الاجتماع حضور مجلس إدارة نادي الزمالك، ممثلًا في هشام نصر، نائب رئيس النادي، وحسام المندوه، أمين الصندوق، وأحمد سليمان ونيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين، أعضاء مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع عدد من رموز ونجوم نادي الزمالك، من بينهم فاروق جعفر، وغانم سلطان، وحلمي طولان، وأيمن يونس، ومحمد صلاح، وأحمد عبد الحليم، ومحمود الخواجة، وعفت نصار، ومحمد أبو العلا، وحسن بصري، وحمادة أنور، إلى جانب العديد من نجوم ورموز القلعة البيضاء.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص إدارة نادي الزمالك على طرح ملف شركة الكرة ومناقشته بصورة متكاملة، والاستماع إلى رؤى وأفكار رموز النادي بشأن التصور المقترح، بما يسهم في تحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.