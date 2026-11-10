شهدت اقتحامات المسجد الأقصى خلال السنوات الأخيرة مشاهد تكررت بشكل متزايد، إذ لم تعد مقتصرة على جولات المستوطنين المعتادة أو المناسبات اليهودية داخل باحاته، بل أصبح بعضها يشهد مشاركة وزراء إسرائيليين وحاخامات يقودون مجموعات لاقتحام المسجد، فيما أدى آخرون صلوات وطقوسًا دينية يهودية داخل باحاته.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، شهد المسجد الأقصى سلسلة من الاقتحامات التي شارك فيها وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات دينية إسرائيلية، بالتزامن مع زيادة أعداد المقتحمين وتشديد القيود على دخول الفلسطينيين.

فماذا حدث للمسجد الأقصى خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وكيف تطورت الاقتحامات من جولات للمستوطنين إلى مشاركة مسئولين إسرائيليين في أداء طقوس دينية داخل باحاته؟

لماذا تتكرر اقتحامات المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية؟

ترتبط نسبة كبيرة من اقتحامات المسجد الأقصى بالمناسبات الدينية اليهودية، خاصة عيد الفصح وذكرى خراب الهيكل، إذ تستغل جماعات الهيكل هذه المناسبات لدعوة أنصارها إلى اقتحام المسجد بأعداد كبيرة، حيث لا تقتصر مطالب هذه الجماعات على الدخول إلى الباحات، بل تمتد إلى السماح بأداء الصلوات والطقوس الدينية اليهودية داخل المسجد، ورفع الأعلام الإسرائيلية وتنظيم تجمعات جماعية، وتعتبر الجهات الفلسطينية أن هذه الممارسات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تكرار اقتحامات المسجد الأقصى بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي تأتي بالتزامن مع مواقفه الداعية إلى توسيع نطاق الصلاة اليهودية داخل باحات المسجد، ما يثير مخاوف من تغيير الوضع القائم.

2023.. كيف تحولت اقتحامات المسجد الأقصى بعد 7 أكتوبر؟

بعد أيام من اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، أصبحت القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى أكثر تشددًا، بينما استمرت اقتحامات المستوطنين من جهة باب المغاربة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وشهدت تلك الفترة اعتقال وإبعاد عدد من المرابطين والمرابطات، بجانب أداء طقوس دينية يهودية خلال بعض الاقتحامات، حتى بلغ عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد 55 ألفًا و158 مستوطنًا بنهاية العام، وفق محافظة القدس.

2024.. صلوات علنية ورفع أعلام إسرائيلية في اقتحامات المسجد الأقصى

لم تكن اقتحامات المسجد الأقصى عام 2024 مجرد جولات محدودة؛ ففي 25 أبريل، وخلال ثالث أيام عيد الفصح العبري، دخل 1679 مستوطنًا إلى باحات المسجد الأقصى في يوم واحد، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

وبعد أقل من شهر، عاد مشهد رفع الأعلام الإسرائيلية إلى باحات المسجد، عندما اقتحم 423 مستوطنًا الأقصى في 14 مايو وأدوا صلوات علنية داخله؛ ليبلغ عدد المستوطنين المقتحمين في نهاية العام 60 ألفًا و792 مستوطنًا، إلى جانب 41 ألفًا و101 شخص دخلوا تحت مسمى السياحة، وفق بيانات وكالة «وفا».

2025.. بن غفير يتقدم اقتحام المسجد الأقصى ويؤدي صلوات

في 3 أغسطس 2025، تقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مجموعة من المستوطنين خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى في ذكرى خراب الهيكل، وأدى صلوات وطقوسًا دينية يهودية وصفها المصدر بأنها تلمودية داخل باحاته، وشهدت الجولة رفع الأعلام الإسرائيلية واستخدام لفائف توراتية مفتوحة عند أحد أبواب المسجد، بحسب وكالة «وفا».

وقدرت الوكالة عدد المقتحمين بـ3023 مستوطنًا، كما أظهرت بيانات محافظة القدس وفي نهاية العام، ارتفاع عدد المستوطنين المقتحمين إلى 74 ألفًا و114 مستوطنًا، مقارنة بـ60 ألفًا و792 في العام السابق، فضلًا عن دخول 70 ألفًا و945 شخصًا تحت مسمى السياحة.

2026.. بن غفير وفيجلين والحاخام مكبيلي داخل الأقصى

عاد بن غفير إلى باحات المسجد الأقصى في 23 يوليو 2026، وسط اقتحام شارك فيه أكثر من 3228 مستوطنًا، بالتزامن مع ذكرى خراب الهيكل، ووفق ما نقلته وكالة «وفا» عن وزارة الخارجية الفلسطينية، شهدت الجولة أداء طقوس دينية يهودية ورفع الأعلام الإسرائيلية، كما ظهر بن غفير مجددًا داخل باحات المسجد برفقة عضو الكنيست موشيه فيجلين، خلال اقتحام وثقته محافظة القدس.

وفي نوفمبر، انتقلت المشاهد إلى المنطقة الشرقية من المسجد، حيث أدى مستوطنون ما يعرف بـ«السجود الملحمي» يوم 8 نوفمبر، قبل أن تتجدد الاقتحامات صباح 10 نوفمبر بطقوس دينية يهودية بالقرب من قبة الصخرة، بحضور الحاخام يوحاي مكبيلي، بحماية شرطة الاحتلال، في مؤشر إضافي على تزايد الدور الديني في قيادة هذه الجولات.

وكانت محافظة القدس قد رصدت خلال أكتوبر اقتحام 6176 مستوطنًا، إلى جانب دخول 8885 شخصًا تحت مسمى السياحة، وتسجيل 26 اقتحامًا خلال الشهر.

من 55 ألف مقتحم إلى أكثر من 74 ألفًا.. كيف تغيرت الأعداد؟

تُظهر الأرقام التي أعلنتها محافظة القدس ارتفاع أعداد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال السنوات الأخيرة؛ فبعد تسجيل 55 ألفًا و158 مقتحمًا في 2023، ارتفع العدد إلى 60 ألفًا و792 في 2024، ثم وصل إلى 74 ألفًا و114 خلال عام 2025.

وتكشف هذه الأرقام أن التغير لم يقتصر على زيادة الأعداد فقط، فقد شهدت بعض الاقتحامات مشاركة وزراء وأعضاء كنيست وحاخامات، بجانب أداء صلوات وطقوس دينية يهودية داخل الباحات ورفع الأعلام الإسرائيلية، مقابل فرض القيود على وصول الفلسطينيين إلى المسجد.