ذا جاردين: جون كيري يدعو العالم إلى الاقتداء بالصين في التحول إلى الطاقة النظيفة

دعا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري الولايات المتحدة ودول العالم إلى الاقتداء بالصين في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.

وحذر من أن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ويزيد من مخاطر التغير المناخي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى دور بكين في قيادة الجهود الدولية لمواجهة أزمة المناخ خلال مؤتمر COP31 المنعقد في تركيا.

وقالت صحيفة «ذا جاردين» البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن كيري أكد أن الصين تتصدر دول العالم في الابتعاد عن الوقود الأحفوري، بعدما حققت تقدمًا متسارعًا في نشر تقنيات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وتطوير سلاسل إمداد التكنولوجيا النظيفة.

ونقلت الصحيفة عن كيري قوله إن الصين هي الدولة الوحيدة التي حققت تسارعًا كبيرًا في التحول إلى الطاقة النظيفة، بينما لا يزال بقية العالم يتحرك بوتيرة متعثرة، رغم الإشارات المتزايدة التي تطلقها الطبيعة بشأن تفاقم أزمة المناخ.

وأشار كيري إلى أن الاعتماد المفرط على واردات النفط والغاز دفع الصين إلى تعزيز استقلالها في مجال الطاقة، مضيفًا أن دولًا أخرى بدأت اتخاذ خطوات مماثلة، خاصة بعد تداعيات الحرب في إيران والاضطرابات التي طالت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وإمدادات الطاقة.

وأوضح أن الجمع بين مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء، إلى جانب استخدام الغاز الطبيعي خلال المرحلة الانتقالية، أصبح أقل تكلفة وأكثر فاعلية من الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري.

- الصين تتصدر سوق التكنولوجيا النظيفة

وكشفت «ذا جاردين» أن صادرات الصين من التكنولوجيا النظيفة تجاوزت 220 مليار دولار خلال عام 2025، لتصبح أكبر مورد عالمي لتقنيات الطاقة النظيفة.

وأضافت أن الصين تستحوذ على نحو 85% من الطاقة الإنتاجية لسلاسل إمداد الطاقة الشمسية عالميًا، و80% من إنتاج بطاريات الليثيوم أيون، كما صنعت ما يقرب من 75% من السيارات الكهربائية في العالم خلال العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة أصبح أحد المحركات الرئيسية للصادرات الصينية، في ظل مساعي بكين لتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع نفوذها في الأسواق العالمية، ولا سيما دول الجنوب العالمي.

وفي هذا السياق، أوضحت أن الصين تسعى إلى إدراج قضية التدفق الحر لتكنولوجيا الطاقة النظيفة ضمن مناقشات مؤتمر COP31، في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، خاصة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والأوروبية المفروضة على السيارات الكهربائية والألواح الشمسية الصينية.

- تحديات أمام قيادة الصين للمناخ عالميًا

ولفتت «ذا جاردين» إلى أن مؤتمر COP31 يمثل اختبارًا مهمًا لمدى استعداد الصين للاضطلاع بدور قيادي أكبر في مفاوضات المناخ الدولية، بعدما تعهدت بكين، في خطتها الخمسية الجديدة التي أُقرت في مارس 2026، بالمشاركة الفاعلة في الحوكمة المناخية العالمية وقيادتها.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن التحول في السياسة الصينية قد يعزز نفوذ بكين الدولي، خاصة مع توسع استثماراتها ومشروعات الطاقة المتجددة في دول مثل إندونيسيا وباكستان وكينيا.

وأشارت إلى أن قيمة صفقات الطاقة النظيفة الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق خلال النصف الأول من عام 2026 تجاوزت إجمالي قيمة الصفقات المسجلة طوال عام 2025.

وبحسب الصحيفة، أوضح عدد من الخبراء أن تولي الصين دورًا قياديًا في مفاوضات المناخ لا يزال يواجه تحديات، في ظل تحفظها التقليدي على وضع أهداف دولية ملزمة، فضلًا عن تباين وجهات النظر بينها وبين الدول الغربية بشأن مستقبل الحوكمة المناخية والتجارة في التكنولوجيا النظيفة.

وأكد خبراء أن تعزيز الثقة الدولية سيكون عاملًا أساسيًا في تمكين الصين من توسيع دورها القيادي، مشيرين إلى أن الأنظار ستتجه خلال المؤتمر إلى التزامات بكين المتعلقة بتمويل المناخ ودعم التحول العادل للطاقة، فضلًا عن احتمالات استضافتها مؤتمر COP33 عام 2028.