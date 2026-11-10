الجامعة العربية تبحث سبل دعم احتياجات القطاع الصحي في السودان

استقبل السفير شريف كامل الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة السوداني، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ65 بمقر الأمانة العامة.

وجاء اللقاء في إطار متابعة نتائج زيارة نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية مؤخراً للسودان وحرصه على المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع هناك، حيث جرى بحث احتياجات القطاع الصحي في السودان خلال المرحلة الحالية وسبل دعمه عربيا.

وسلم وزير الصحة فى السودان خلال اللقاء عدداً من المشروعات ذات الأولوية لوزارة الصحة، والتي ستقوم الأمانة العامة بالتحرك لحشد الدعم لها بالتنسيق مع الدول الأعضاء والصناديق والمؤسسات العربية المعنية.