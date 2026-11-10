لقي شرطي إسباني مصرعه وأصيب آخر بجروح بالغة، إثر انفجار حقيبة ظهر تحتوي على عبوة ناسفة، أثناء تعامل قوات الشرطة مع واقعة إطلاق نار في مدينة أوفييدو شمالي إسبانيا، بحسب ما أفادت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء 10 نوفمبر، أن الشرطة توجهت إلى موقع الحادث عقب اندلاع نزاع عنيف بين عائلتين في ضواحي المدينة، أسفر عن إصابة شابة بطلق ناري، أطلقه أحد الرجال، في نحو الساعة السابعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن قوات الشرطة عثرت، لدى وصولها إلى موقع الحادث بشارع رافائيل أورروستي، على حقيبة ظهر عند مدخل أحد المباني، تحتوي على عبوة ناسفة، ما دفع إلى استدعاء فرق متخصصة للتعامل معها وإبطال مفعولها.

وأوضحت «ذا إندبندنت» أن العبوة انفجرت في نحو الساعة الثامنة والنصف صباحًا، أثناء قيام الضباط بنقل الحقيبة بعيدًا عن المبنى تمهيدًا لإبطال مفعولها، ما أسفر عن مقتل خوان خوسيه، أحد أفراد وحدة الكلاب البوليسية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، وإصابة ضابط من وحدة إبطال المتفجرات بجروح بالغة، بعدما فقد إحدى ساقيه، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة الإسبانية .

كما أسفر الانفجار عن نفوق الكلب البوليسي «ديني»، وهو من فصيلة الراعي الألماني ويبلغ من العمر ثلاث سنوات، وكان يعمل برفقة الضابط القتيل.

وفي أعقاب الحادث، أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن صدمته إزاء مقتل الضابط، مقدمًا التعازي لأسرته وزملائه، ومتمنيًا الشفاء العاجل للضابط المصاب، مشيدًا بتضحيات رجال الشرطة وشجاعتهم في أداء واجبهم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قوات الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الانفجار، وأطلقت عملية أمنية موسعة لتعقب المشتبه به في إطلاق النار، فيما توالت رسائل التعازي من الأجهزة الأمنية والمسؤولين الإسبان تكريمًا للضابط القتيل وزميله المصاب.