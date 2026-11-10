رد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على مداخلات بعض أعضاء مجلس النواب بشأن حادث قطار العياط، مؤكدا أن الهدف من عرض إنجازات تطوير السكة الحديد ليس الاستعراض، وإنما توضيح حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة، مشددًا على أن تطوير العنصر البشري والتدريب المستمر يمثلان أساس منع تكرار الحوادث.

وأضاف الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مساء اليوم: "إحنا مش جايين نتخانق.. أنا جاي أسمع تعليقاتكم ونصايحكم وتوصياتكم عشان أنفذها".

وأضاف الوزير، أن التعامل مع أخطاء العاملين لا يجب أن يقتصر على الجزاءات، بل يبدأ بالتدريب والتأهيل، مستشهدًا بتجربة شركة RATP الفرنسية، ومؤكدًا أهمية رفع كفاءة سائقي القطارات والفنيين وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

كما أشار إلى أن منطقة العياط والجيزة تشهد كثافة كبيرة في حركة القطارات منذ عام 2002، وأن الوزارة تدرس تعزيز إجراءات السلامة وتطوير أنظمة الإشارات والتأمين بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة.