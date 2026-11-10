إيران ترفض اتهامات فرنسية بالضلوع في هجمات سيبرانية استهدفت متاجر كبرى

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن وزارة الخارجية الإيرانية رفضها اتهامات فرنسية لطهران بالضلوع في هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في عدد من المتاجر الكبرى بفرنسا، ووصفتها بأنها «ادعاءات لا أساس لها وخبيثة»، معتبرة أنها تأتي في إطار سياسة باريس المتكررة لتوجيه الاتهامات إلى الجمهورية الإسلامية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الثلاثاء، إن الاتهامات الفرنسية الأخيرة، التي تأتي عقب سلسلة من المزاعم المماثلة، تستهدف صرف أنظار الرأي العام عن السياسات الفرنسية تجاه إيران ومنطقة غرب آسيا، مشيرة إلى ما وصفته باستضافة فرنسا جماعات إرهابية على مدى عقود، ودعمها للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ووفقًا لوكالة «تسنيم»، وصفت الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات بأنها محاولة «غير مسؤولة ومخزية» لتشويه صورة إيران والإضرار بعلاقاتها مع الدول الأخرى، معتبرة أنها تخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين اتهمتهما بانتهاك القانون الدولي.

واتهم البيان الحكومة الفرنسية بإلقاء مسؤولية إخفاقاتها الداخلية، وعجزها عن تلبية مطالب مواطنيها، والقصور في إدارة البنية التحتية، على أطراف خارجية، بدلًا من معالجة مشكلاتها الداخلية.

وشككت الخارجية الإيرانية في قدرة السلطات الفرنسية على إدارة بعض المرافق الأساسية، في إشارة إلى حوادث أنظمة التبريد، داعية المسؤولين الفرنسيين إلى توجيه مواردهم لمعالجة احتياجات المواطنين المعيشية والتعليمية، بدلًا من تخصيص ميزانيات ضخمة للتدخل في شؤون الدول الأخرى.

كما أكدت الخارجية الإيرانية أن فرنسا تتحمل مسؤولية دولية عما وصفته بانتهاكات القانون الدولي والتدخل غير المشروع في الشؤون الإيرانية، مشددة على أن طهران لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها في مواجهة أي أنشطة أجنبية غير قانونية.

وجاء الموقف الإيراني ردًا على اتهامات وجهها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في عدد من المتاجر الكبرى بفرنسا يومي 11 و12 أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن الهجمات تسببت، وفقًا للرواية الفرنسية، في ارتفاع درجات الحرارة داخل بعض وحدات التبريد إلى أكثر من 50 درجة مئوية، ما أدى إلى تلف كميات من الأغذية سريعة التلف واضطرار المتاجر إلى التخلص منها.

ووصف بارو الحوادث بأنها هجوم ذو نطاق غير مسبوق، معلنًا استدعاء السفير الإيراني لدى باريس، ومهددًا بفرض عقوبات على الجهات التي يثبت تورطها في تلك الهجمات.