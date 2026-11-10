تسنيم: رئيس الأركان الإيراني يتوعد بتدمير إسرائيل ويؤكد فشل واشنطن في تحقيق أهدافها العسكرية

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، أن بلاده ستدمر إسرائيل، معتبرًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهدافهما رغم استخدام قدراتهما العسكرية وأحدث الأسلحة والمعدات خلال المواجهة مع إيران.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن عبد اللهي قوله، خلال مراسم تدشين مدينة صاروخية جديدة تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إن القوات المسلحة الإيرانية أدت دورًا بارزًا في الدفاع عن البلاد، مشيدًا بما وصفه بأدائها خلال المواجهة مع الخصوم.

وأضاف أن الأرقام المتاحة تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تستخدم في أي حرب أخرى، خلال فترة زمنية مماثلة، هذا الحجم من الذخائر المتطورة والمعدات العسكرية، لكنه شدد على أن العامل الأساسي وراء فشل واشنطن في الحرب، بحسب تعبيره، لم يكن نقص الأسلحة أو المعدات، وإنما إرادة المقاتلين الإيرانيين وعزيمتهم.

وأكد رئيس الأركان الإيراني أن القوات المسلحة ملزمة بمواصلة التصدي للخصوم، مشيرًا إلى أن حجم القوات المعادية أو قدراتها العسكرية لن يحددا قرارات طهران، ومضيفًا: «نحن لا نقبل حسابات العدو، كما أنها لا تؤثر في إرادتنا».

وفي تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي قال فيها إن إسرائيل إما أن تدمر إيران أو أن إيران ستدمرها، اعتبر عبد اللهي أن هذه التصريحات ليست جديدة، مؤكدًا أن بلاده «ستدمرهم بالتأكيد».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل اختبرتا قدراتهما العسكرية ودخلتا المواجهة باستخدام كل ما تمتلكانه من إمكانات، لكنهما لم تتمكنا من تحقيق أهدافهما، التي قال إنها تتمثل في تدمير الجمهورية الإسلامية، مضيفًا أن الطرفين أصبحا، بحسب تقديره، الخاسرين في ساحة المواجهة.

وحذر المسؤول العسكري الإيراني من أن أي مواجهة مقبلة ستشهد «مفاجآت تتوالى واحدة تلو الأخرى»، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها.

وجاءت تصريحات عبد اللهي خلال مراسم أعلنت فيها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني افتتاح مدينة صاروخية جديدة، استعرضت خلالها مجموعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، إلى جانب أنظمة إطلاقها.