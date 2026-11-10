قال محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، إن اللجنة تواصل لليوم الرابع على التوالي، تدخلاتها الإنسانية لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى معاناة العائلات الفلسطينية من تداعيات هذا المنخفض رغم انحساره، وبحث بعضهم عن مأوى آمن، متابعًا أنه «توجد عائلات فلسطينية لا زالت تصرخ وتبحث عن مأوى آمن»

وأشار إلى أن الفرق الهندسية والميدانية التابعة للجنة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي والأضرار التي لحقت بالمباني السكنية، لافتًا إلى وجود 2000 منزل متصدع و«ربما تسقط على رؤوس ساكنيها في أي لحظة».

واستكمل أن اللجنة، أزالت أحد هذه المنازل ونقلت العائلات المقيمة داخله إلى مكان آمن، ووفرت لهم الخيام والمستلزمات الغذائية، وغيرها.

وأوضح أن هذه التدخلات تأتي في إطار خطة الطوارئ التي تنفذها اللجنة بالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الأممية العاملة في قطاع غزة، والتي تتضمن إزالة مصادر الخطر، وفتح الطرق، ورفع الركام، وتأمين المناطق السكنية.

وذكر منصور، أن الأجواء شديدة البرودة في القطاع منذ الأمس، دفعت أهالي غزة إلى إشعال النيران باستخدام الأحذية والبلاستيك، ما يؤثر سلبًا على صحة الأطفال، متابعًا أن «الصغير والكبير يرتجف».

وأشار إلى خطورة استنشاق المواد السامة الناتجة عن إحراق هذه المواد، خاصة في ظل نقص المستلزمات الطبية داخل القطاع.

وجدد منصور، مناشداته للمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، أن يقدّموا الدعم إلى قطاع غزة أسوة بمصر.

وأشاد منصور، بالجهود المصرية الداعمة لقطاع غزة، باعتبارها «سندًا حقيقيًا للقضية الفلسطينية منذ الأزل والتي أثبتت مجددا للعالم أنها لم ولن تتخلى عن فلسطين وقطاع غزة».

ونوه إلى أن «ما يجري اليوم في قطاع غزة هو جريمة مركبة بحق الإنسان الفلسطيني وخاصة بحق الأطفال.. بينما يعيش أطفال العالم في منازل وتحت المكيفات وفي رفاهية ولكن أطفال غزة لا زالوا يصرخون».



وأمس الإثنين، تضررت أكثر من 2000 أسرة نازحة في قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة التي أغرقت خيامًا ومراكز إيواء، وفق ما أعلنته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار، حسبما أفادت وكالة «صفا» الفلسطينية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ مساء الجمعة، وأسفر عن سقوط ضحايا وانهيار مبانٍ وجدران متضررة.

ومساء الاثنين، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء سقوط جدار مبنى متصدع على خيمة تؤوي نازحين في منطقة أرض المفتي بمخيم النصيرات وسط القطاع، وفق مصادر طبية.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن المنخفض، المصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، تسبب في غرق أكثر من 70 ألف خيمة وانهيار عشرات الجدران، فضلًا عن وقوع إصابات وخسائر مادية.

وفي السياق ذاته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في منتصف أكتوبر الماضي، من أن نحو 950 ألف فلسطيني يعيشون في مواقع نزوح معرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة للفيضانات، مشيرًا إلى حاجة نحو 294 ألف أسرة إلى مساعدات إيواء خلال فصل الشتاء.