إصابة مزارعين فلسطينيين واعتقال آخرين في اعتداءات للمستوطنين بالخليل

أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، جراء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في منطقة يطا وقرية بيت الروش بمحافظة الخليل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" وناشط مناهض للاستيطان.

وقال الناشط المناهض للاستيطان راتب الجبور، في بيان وزعه على الصحفيين، إن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون غربي منطقة بيرين في منطقة يطا، جنوب مدينة الخليل.

وأضاف أن المستوطنين، بمساندة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا بالضرب المبرح على رجل مسن وزوجته، وكلاهما يبلغ 65 عامًا، وعلى ابنهما البالغ 27 عامًا.

وأشار إلى أن المستوطنين "كبّلوا الفلسطينيين الثلاثة أثناء ضربهم واستولوا على محصول الزيتون الذي قطفوه، كما صودر جرار زراعي واعتُقل فلسطيني رابع".

وفي قرية بيت الروش، غرب مدينة الخليل، أفادت "وفا" بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز واعتقال مزارعين اثنين خلال هجوم للمستوطنين وتدخل للجيش الإسرائيلي.

وقالت إن "مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجمت مزارعين في القرية، واعتدت عليهم بالغاز السام ومنعتهم من حراثة أراضيهم".

وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة خلال هجوم المستوطنين، وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، نُقل بعضهم إلى مراكز طبية قريبة، قبل أن تعتقل اثنين من المزارعين".

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصاعد هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وتشمل الاعتداءات القتل والاعتقال وهدم المنازل والمنشآت، وإحراق المساجد والمركبات، وتجريف الأراضي الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا و746 آخرين، فضلًا عن اعتقال أكثر من 26 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.

ويحذّر الفلسطينيون من أن استمرار الاستيطان والاعتداءات يمهّد لضم إسرائيل الضفة الغربية رسميًا، بما يقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.