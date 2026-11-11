القائمة العربية المشتركة في إسرائيل: نتنياهو يعيش هستيريا وخطابه جنون وعنصرية

قالت القائمة العربية المشتركة في إسرائيل، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو "يعيش هستيريا تامة"، ووصفت الخطاب الذي ألقاه أمام الكنيست (البرلمان) بأنه "جنون وعنصرية".

جاء ذلك وفق بيان للقائمة، عقب تحريض نتنياهو ضد العرب في خطابه، وسط إمكانية اعتماد حكومة يشكلها زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت عليها، وادعى فيه أنه "لا فرق بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، فكلاهما يريد تدمير إسرائيل".

وقالت القائمة، في بيان، إن "رئيس وزراء سفك الدماء والجرائم يعيش حالة من الهستيريا التامة، لا يمكن تفسير خطابه اليوم، بما تضمنه من جنون وتحريض وعنصرية وكراهية، بأي شكل آخر".

وأضافت: "سنعمل، في أقرب وقت ممكن، على تحقيق إرادة جمهورنا الساعي إلى الإطاحة بنتنياهو ورئيس الكنيست وحكومتهما الكهانية، وإلقائهم في مزبلة التاريخ".

وفي سياق متصل، أعرب رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس عن صدمته من خطاب نتنياهو، الذي هاجم فيه أعضاء الكنيست العرب.

وقال عباس للقناة 12 الإسرائيلية: "صُدمت من أن رئيس الوزراء يستغل مناسبة رسمية للتحريض واختلاق افتراءات دموية ضد المواطنين العرب في إسرائيل، فالتزامنا لا يثير أي شكوك".

وحصل معسكر التغيير على 48 مقعدًا من أصل 120 في انتخابات 27 أكتوبر الماضي، مقابل 53 مقعدًا للمعسكر الداعم له، و19 للأحزاب العربية (12 للقائمة العربية المشتركة، و7 للقائمة العربية الموحدة).

غير أن المعسكر المناوئ لنتنياهو يضم أحزابًا يهودية وعربية تختلف مواقفها بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، رغم اتفاقها على ضرورة إنهاء حكمه.

ويواصل رئيس حزب "يشار" جادي آيزنكوت مشاوراته لتشكيل الحكومة، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسميًا بالمهمة، مساء الأحد.

ويملك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يومًا لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس تمديدها 14 يومًا إضافية.

لكن تشكيل الحكومة يواجه عقبات تتعلق بالخلافات بين الأحزاب بشأن مشاركة الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم"، ولا سيما مطالبها بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

كما يرفض بعض قادة المعسكر المناوئ لنتنياهو تشكيل حكومة تضم الأحزاب العربية أو تعتمد على دعم نوابها من خارج الائتلاف.