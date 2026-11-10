رضائي: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تنفيذ الشروط الإيرانية السبعة

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الثلاثاء، إن رد الولايات المتحدة بشأن الشروط الإيرانية "مضلل"، مؤكدًا أن مضيق هرمز لن يُفتح ما لم تُنفذ الشروط السبعة التي طرحتها طهران.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن رضائي قوله إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة ردًا واضحًا وصريحًا على شروطها، إلا أن واشنطن لم تقدم حتى الآن ردًا من هذا القبيل، بل قدمت ردودًا مضللة.

واعتبر رضائي أن التصريحات الأمريكية بشأن استمرار المفاوضات تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط، مجددًا التأكيد أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه قبل تنفيذ الشروط الإيرانية السبعة.

وقال: "أؤكد بشكل خاص أننا لا نجري حاليًا أي مفاوضات مع الأمريكيين، ولا توجد أي محادثات مستمرة بين طهران وواشنطن".

وتشمل الشروط السبعة التي نقلتها طهران إلى واشنطن رفع الحصار البحري، وضمان المرور الآمن للسفن التجارية والناقلات النفطية عبر مضيق هرمز، وإلغاء العقوبات أحادية الجانب، ومنح إعفاء من القيود المفروضة على تصدير النفط، والإفراج عن الأصول المجمدة، وبقاء المواد النووية داخل البلاد، وإنهاء الحرب.