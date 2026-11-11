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أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد اللاعب محمود كمال عبد المالك، حارس مرمى نادي غزة، إثر قصف إسرائيلي استهدفه مساء الثلاثاء في شارع المغربي بحيّ الصبرة جنوبي القطاع.

ونعى نادي غزة الرياضي حارس مرماه الواعد، البالغ من العمر 20 عاما، والذي شارك معه مؤخرا في بطولة كأس الألف شهيد.

وساهم حارس المرمى الفلسطيني في حصول فريقه على المركز الثاني في فرع غزة والشمال.

وأوضح الاتحاد الفلسطيني في بيانه إلى أنه باستشهاد محمود عبد المالك، ارتفع عدد شهداء الحركة الرياضية إلى 1017 شهيدا.

وأشار البيان أيضا إلى استشهاد الفتى محمد نضال بربخ (15 عاما) برصاص الاحتلال أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه في منطقة مواصي خان يونس، يوم الجمعة الماضي.