اعتقال ضابط أمريكي يعمل ضمن وحدة تابعة لحلف الناتو في بريطانيا للاشتباه في تورطه بالتجسس لصالح روسيا

ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على جندي في الجيش الأمريكي، يعمل ضمن وحدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بإنجلترا للاشتباه في تورطه في التجسس لصالح روسيا.

وأُلقي القبض على رجل /41 عاما/، لم تُكشف هويته، بالقرب من مدينة جلوستر، للاشتباه في انتهاكه مادتين من قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، تتعلقان بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي والحصول على معلومات محمية أو إفشائها.

وكان الجندي يخدم ضمن فيلق الرد السريع المتحالف التابع لحلف الناتو، في ثكنات "إمجين" بالقرب من مدينة جلوستر، وفقاً لمسؤول أمريكي ومسؤول رفيع في الناتو ومسؤول في الحكومة البريطانية.

وقال المسؤول الأمريكي إن المشتبه به ضابط عسكري، فيما تحدث المسؤولون الثلاثة إلى وكالة أسوشيتد برس(أ ب) شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، نظرا لحساسية المعلومات العسكرية التي ناقشوها.

ووصف البريجادير جنرال الأمريكي شون ستينشون، القائد العام لقيادة مكافحة التجسس التابعة للجيش الأمريكي، المشتبه به بأنه عسكري رفيع الرتبة، لكنه لم يدل بأي تفاصيل إضافية بشأن هويته في بيان صحفي. ولم يقدم المسؤولون حتى الآن مزيداً من المعلومات بشأن القضية.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها عملت بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والجيش الأمريكي.

ووصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كاش باتيل، عملية الاعتقال بأنها "مهمة"، مشيرا إلى أنها تتعلق باتهامات تجسس تثير "أقصى درجات القلق" لدى الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال باتيل: "لن يتسامح مكتب التحقيقات الفيدرالي في عهدي مع أي شخص ينتهك قسم الولاء الذي أداه للولايات المتحدة، وتعرّض أفعاله أمننا القومي وأمن شركائنا للخطر".

وتجري عمليات تفتيش في موقعين بمقاطعة جلوسترشير، نحو140 كيلومترا غرب لندن.

وجرى احتجاز المشتبه به في أحد مراكز الشرطة بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت الشرطة إن عملية الاعتقال لا تتعلق بتحقيقات أخرى ترتبط بمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى أنه ليس له صلة بمخطط إرهابي مشتبه به مرتبط بإيران، تم الكشف عنه في سبتمبر/أيلول الماضي، واستهدف قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي تديرها الولايات المتحدة، بالقرب من جلوستر.