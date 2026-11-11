إسبانيا تقيم جنازة رسمية لضحايا تصادم قطارين أودى بحياة 69 شخصا

شارك أقارب الضحايا الـ69 الذين لقوا حتفهم في تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا الشهر الماضي، اليوم الثلاثاء، في جنازة رسمية بحضور العائلة المالكة الإسبانية، وذلك بعد نحو أسبوعين من وقوع الحادث.

وأُقيمت مراسم الجنازة في كاتدرائية توليدو التاريخية الشاهقة، التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثالث عشر، وسط إسبانيا.

ووقع التصادم في 28 أكتوبر ، عندما اصطدم قطار فائق السرعة بقطار آخر كان متوقفاً على خط مدريد-إشبيلية، بالقرب من بلدة أوردا، التي تبعد نحو 140 كيلومترا جنوب العاصمة.

وكان هذا ثاني حادث تصادم مميت تشهده شبكة السكك الحديدية الإسبانية فائقة السرعة خلال العام الجاري، مما أدى إلى اهتزاز ثقة الإسبان في نظام النقل بالقطارات، الذي يُعد أحد أبرز الإنجازات الوطنية في البلاد.

وفي ظل تصاعد الضغوط، استقال وزير النقل أوسكار بوينتي الأسبوع الماضي. كما استقال بعده لويس بيدرو ماركو، الذي كان يشغل منصب رئيس شركة تشغيل البنية التحتية للسكك الحديدية في إسبانيا.

وتم نقل تمثال للمسيح يعود إلى القرن السادس عشر من بلدة أوردا إلى كاتدرائية توليدو، ليكون في قداس الجنازة.

ووضع سكان بلدة أوردا 69 شمعة بالقرب من المذبح تكريماً للضحايا، فيما جلس الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا بالقرب من أسر الضحايا.