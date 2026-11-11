مساعد وزير الخارجية الأسبق: تأمين الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب لا يستلزم تفويضات خاصة

قال السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، بشأن تواجد القوات المصرية في المملكة العربية السعودية منذ عدّة أشهر، يُمكن أن يُفهم بصورة إيجابية.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن تواجد هذه القطع البحرية يؤكد التزام مصر بالتعاون العسكري الاستراتيجي في إطار التنسيق مع عّدة دول، منها المملكة العربية السعودية، لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب باعتبارها مناطق استراتيجية للأمن القومي المصري.

وتابع أن تأمين هذه المناطق الاستراتيجية لا يستلزم الحصول على تفويضات خاصة، مشيرًا إلى أن «ما يُعزز هذا التصور هو ردود الفعل الحوثية والإيرانية المنضبطة والمتفهمة والإيجابية بدرجة كبيرة».

وأضاف: «أنا شخصيًا كنت أتمنى أن يكون التصريح أكثر إيضاحًا بعض الشيء لأن من غضب،غضب على أساس أن الحديث عن وجود قوات منذ أشهر أي ما يسبق عملية التفويض البرلماني».

واستكمل أن عدم وضوح تصريحات عبد العاطي بالقدر الكافي «أعطى فرصة للأصوات المتشككة والناقدة».

وأكد أن هناك 3 محددات للسياسة الخارجية المصرية، وتتضمن التزامات الدولة تجاه أمنها القومي وأمن «الدول الشقيقة» على المستوى الدفاعي، بالإضافة إلى تغليب الحلول السليمة وبذل الجهود لوضع نهاية سلمية للنزاعات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية الحالية لم تتورط في أي صراع خارجي منذ توليها الحكم.

وأضاف: «كما أن هناك أصوات دائمًا بتبقى نشاز، لكن هناك أصوات عاقلة كثيرة في السعودية والخليج تعرف لمصر قدرها وبتقول إنه لا يجب أن يوجه إلى مصر إلا الشكر والتقدير على خطواتها وعلى مواقفها».



وفي لقاء مع قناة «فرانس 24»، اليوم، تحدث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن طبيعة الدعم العسكري المصري للمملكة العربية السعودية، عقب موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع المملكة، للدفاع عن أراضيها.

وقال عبد العاطي، إن التفويض يتيح للرئيس السيسي اتخاذ ما يراه مناسبًا لدعم القدرات الدفاعية للمملكة، مؤكدًا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وأوضح أن القوات المصرية موجودة في السعودية منذ عدة أشهر، على خلفية التصعيد مع إيران والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يمتلك صلاحيات اتخاذ إجراءات لتعزيز الدفاعات السعودية وتأمين المواقع الحيوية داخل المملكة، دون تجاوز حدودها باتجاه اليمن.

وتعليقًا على تصريحات الحوثيين التي اعتبروا فيها التفويض بمثابة «إعلان حرب من مصر»، استشهد عبد العاطي بتصريحات أحد أعضاء المكتب السياسي للجماعة، الذي وصف مصر بأنها «شريك موثوق به»، ورحب بجهود الوساطة التي تبذلها القاهرة.

ولفت وزير الخارجية إلى استمرار الاتصالات مع السعودية من أجل تسوية الأزمة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الطرف الآخر خطوات لوقف الاعتداءات على المملكة وتنفيذ الانسحابات على الأرض، بما يمهد الطريق لبدء المفاوضات وفقًا لخارطة الطريق التي سبق التوافق عليها.