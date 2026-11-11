رئيس الجالية المصرية بألمانيا: إدراج 35 كيانا إخوانيا بقوائم الإرهاب خطوة طالب بها المصريون بالخارج منذ سنوات

قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إن قرار محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، خطوة مهمة لمواجهة خطر جماعة الإخوان والجماعات المنبثقة عنها، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج طالبوا بهذا الإجراء منذ سنوات، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وأضاف "ثابت" عبر مداخلة هاتفية على قناة العاشرة، مساء الثلاثاء، أن الجماعات الإرهابية لا تمثل خطرًا على مصر فقط، بل تهدد أيضًا الدول الأوروبية التي تستضيف عناصرها وتمنحهم حق اللجوء، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي سبق أن أصدر قرارًا يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وتابع أن التحركات الأوروبية لمواجهة هذه الجماعات تمثل استجابة للتحذيرات المتكررة من خطورتها، مؤكدًا ضرورة فرض مزيد من الرقابة عليها وعلى الجمعيات التي تستخدم العمل الديني غطاءً لأنشطتها، مشيرًا إلى أن بعض هذه الجمعيات كانت تنظم مظاهرات أمام السفارات المصرية تحت شعارات دينية، رغم أن الإسلام بريء من ممارساتها.

واستكمل أن مصر لعبت دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب منذ عام 2013 وحتى الآن، ولم تقتصر التحذيرات المصرية من خطر هذه الجماعات على الداخل، بل امتدت إلى الدول الأوروبية التي تواجه تداعيات وجودها على أراضيها.

وطالب بمواصلة التحركات الأوروبية لمواجهة جماعة الإخوان والجماعات المنبثقة عنها، وتشديد الرقابة على أنشطتها، معتبرًا أن ذلك من شأنه الحد من المشكلات التي تتسبب فيها داخل المجتمعات الأوروبية.

ونُشر القرار في العدد رقم 250 من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء، بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين.

وشملت الكيانات المدرجة عددًا من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.

كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.