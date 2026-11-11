شهدت الانتخابات الأمريكية انتصارات جديدة وتغييرات في قيادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب عقب انتخابات التجديد النصفي.

ففي ولاية فلوريدا، أسفرت نتائج انتخابات مجلس النواب الأمريكي عن فوز الجمهوري رايان إيليا بمقعد الدائرة الانتخابية السابعة. وعلى صعيد آخر في الولاية ذاتها، تمكن الديمقراطي دارين سوتو من حسم إعادة انتخابه لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية التاسعة.



وعلى صعيد القيادة البرلمانية في واشنطن، فاز النائب الجمهوري جيم جوردان،62 عامًا، من ولاية أوهايو بسباق رئاسة الحزب الجمهوري في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادًا لدور الحزب الجديد كأقلية في الكونجرس المقبل.



وجاء انتخاب جوردان -وهو رئيس اللجنة القضائية وأحد مؤسسي "كتلة الحرية" المتشددة- بعدما هزم زعيم الأغلبية السابق ستيف سكاليس،61 عاما، من ولاية لويزيانا، في تصويت سرّي جرى بين أعضاء الحزب وأسفر عن 106 أصوات لصالح جوردان مقابل 73 صوتًا لسكاليس.

وسيرث جوردان، بصفته زعيم الأقلية، تجمعاً جمهورياً في مجلس النواب صغيرا بشكل تاريخي، والذي بدأ للتو في التعامل مع خسارته للسلطة في الوقت الذي يقضي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السنتين الأخيرتين من ولايته.



وحذر جوردان من الجهود الديمقراطية المرتقبة في مجال الرقابة، حيث يُتوقع إجراء تحقيقات عديدة بشأن إدارة ترامب.

كما أعاد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون انتخاب السناتور جون ثون، ممثل ولاية ساوث داكوتا، زعيما لمجموعة الحزب الجمهوري في المجلس، بعد يوم حافل بالمناقشات المتوترة حول الخسائر الفادحة التي تكبدوها في انتخابات التجديد النصفي والتي كلفتهم خسارة أغلبيتهم.

وكان من المتوقع دائما أن يفوز ثون، نظرا لشعبيته بين زملائه في الحزب الجمهوري وكونه المرشح الوحيد في الانتخابات التي جرت بالاقتراع السري. لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أعربوا عن إحباطهم في ثلاث جلسات منفصلة اليوم الثلاثاء بعد الهزيمة الساحقة في الانتخابات التي كلفتهم ما لا يقل عن سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ.

وكان بعض الجمهوريين قد حاولوا تأجيل قرار اختيار الزعيم، لكن الكتلة صوتت على المضي قدمًا، حسبما قال السناتور رون جونسون من ولاية ويسكونسن، الذي كان قد ضغط من أجل التأجيل. وقد غادر جونسون القاعة مع بدء التصويت.