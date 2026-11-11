طلاب التشيك يتظاهرون دفاعا عن استقلالية وسائل الإعلام العامة

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خرج طلاب وأساتذة من عدة جامعات إلى شوارع العاصمة التشيكية براغ، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تغييرات تعتزم الحكومة إدخالها على نظام تمويل هيئات البث الإعلامي العامة.

وتجمع مئات الأشخاص مساء اليوم الثلاثاء في ساحة الجمهورية وسط العاصمة التشيكية للمشاركة في مظاهرة احتجاجية.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "لن نتنازل عن وسائل الإعلام!" ورفعوا لافتات كُتب عليها "الإعلام المستقل ركيزة من ركائز الديمقراطية".

ووقع أكثر من ألفي طالب وخريج من كليات الصحافة رسالة مفتوحة أعربوا فيها عن قلقهم إزاء مستقبل استقلالية هيئتي التلفزيون والإذاعة العامتين في البلاد.

ويعتزم الائتلاف اليميني بقيادة رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيش، استبدال رسوم تراخيص البث بتمويل مباشر من ميزانية الدولة لهيئتي التلفزيون والإذاعة العامتين.

واجتاز مشروع قانون بهذا الشأن القراءة الأولى في مجلس النواب أواخر أكتوبر/تشرين الأول، كما تتضمن الخطة خفضا في التمويل يتجاوز 15%.

ويتهم منتقدون الحكومة بالسعي إلى تحويل الإذاعة التشيكية والتلفزيون التشيكي إلى منصتين إعلاميتين ناطقتين باسم الائتلاف الحاكم، من خلال جعلهما معتمدتين ماليا على الدولة.