تراجع أسعار النفط بعد تأكيد ترامب الإبقاء على الوضع الراهن مع إيران

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، مع تراجع المخاوف من تجدد الهجمات بين إيران والولايات المتحدة، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على استمرار الوضع الراهن في الأزمة الإيرانية.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 97ر0 دولارا أي بنسبة 12ر1% إلى 88ر85 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

ومنذ أواخر الشهر الماضي تلقت أسعار النفط دعما من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت يوم 3 نوفمبر الحالي.

وبعد أن جاءت نتائج الانتخابات ضد الحزب الجمهوري وإدارة الرئيس ترامب، تبنى الأخير موقفا أشد مرونة في التعامل مع إيران.

وفي مقابلة مع شبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية تم بثها يوم الأحد، أشار ترامب إلى أن الجهود الرامية لإنهاء الحرب مع إيران عبر محادثات السلام تسير على نحو جيد، مؤكدا أنه طالما استمر إحراز تقدم في هذا المسار، فمن غير المرجح إلى حد كبير تجدد الهجمات على إيران.

ومع تراجع المخاوف من تجدد القتال تراجعت أسعار النفط بشدة أمس.

وبدعم من المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر، تقود قطر جهودا للتوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران. والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، يوم أمس بالرئيس ترامب لمناقشة سبل إنهاء الحرب.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء القطري نقل مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، شريطة أن توافق الولايات المتحدة على رفع الحصار المفروض على إيران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 8 مليارات دولار.

واليوم، كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أنه استجابة لطلب من دول الجوار الإيراني، وافق على الإبقاء على الوضع الراهن؛ حيث سيستمر سريان الحصار البحري الحالي، بالإضافة إلى استمرار العمل بالعملية الجديدة المعروفة باسم "البوابة الحديدية"

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الأخرى بنسبة 65ر0 نقطة أي بنسبة 64ر0% إلى 30ر102 نقطة.