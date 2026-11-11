بيرني ساندرز يعلن عدم دعمه لشومر لزعامة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ

قال ساندرز، العضو المستقل عن ولاية فيرمونت والذي يُعتبر في الأساس الأب الروحي للحركة التقدمية الحديثة في الولايات المتحدة: "حان وقت التغيير الآن. ولن أؤيد إعادة انتخاب تشاك كزعيم للديمقراطيين".

وأوضحت سلوتكين، التي قالت إنها لا تسعى بنشاط إلى تولي هذا المنصب، أنها تريد أن ترى القادة المحتملين لمجلس الشيوخ يقدمون خطة كاملة بشأن أولويات الأغلبية الجديدة.

وقالت: "سأرفض ذلك ما لم أرَ ذلك من أي شخص".

وتتصاعد حدة المواجهة مع تقدم الديمقراطيين عبر خريطة مجلس الشيوخ لقلب مقاعد كان يسيطر عليها الجمهوريون، بما يتجاوز بكثير تلك التي كان يجري التنافس عليها في البداية، بما في ذلك في تكساس وكانساس وكارولينا الجنوبية.