قال صلاح منجود، المدير العام السابق للفحص والتفتيش الفني بهيئة السكة الحديد، إنه لا يعتقد أن سائق قطار العياط رقم 134 تعمد تعطيل جهاز التحكم الآلي "ETC"، موضحًا أن هناك احتمالين، الأول أن يكون السائق قد فصل الجهاز للسير بسرعة، والثاني أن يكون القطار قد خرج من الورشة والجهاز معطل أو مفصول.

وأضاف "منجود" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، مساء الاثنين، أن الاحتمال الثاني وارد، خاصة أن الجرار محل الحادث قديم، وأن مكونات جهاز التحكم الآلي الخاصة به لا تتوافر بالشكل المفترض، وهو لا يعتقد أن السائق قد يغامر بتعريض حياته للخطر.

وأوضح أن جهاز التحكم الآلي موجود في مصر منذ عشرات السنين، وكان من المفترض، وفقًا لتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عدم خروج أي جرار دون التأكد من فعالية الجهاز.

وأشار إلى أن الحادث يثير تساؤلات بشأن إجراءات الوقاية المتبعة عند حدوث أعطال بالقطارات، موضحًا أن لائحة السكة الحديد تتضمن قواعد للسلامة والجودة والتشغيل، وأن العاملين بالمنظومة، بداية من السائق ومساعده وحتى المشرفين، يفترض أن يكونوا على دراية بإجراءات تأمين القطار عند تعطله.

وتابع أنه في حال توقف القطار بين برجين للإشارات، يتولى مساعد السائق اتخاذ إجراءات الوقاية من الأمام لمسافة محددة، لتنبيه أي قطار قادم بوجود قطار متوقف، كما يتولى رئيس القطار أو مشرف الكمسرية اتخاذ إجراءات الوقاية من الخلف باستخدام الكبسولات التحذيرية.

واستكمل أن قطاع السكة الحديد يدير نحو ألف رحلة يوميًا بين رحلات المسافات القصيرة والطويلة وقطارات البضائع، ولا توجد منظومة سكك حديدية في العالم تخلو تمامًا من الحوادث، لكن نسبة الحوادث في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تظل مرتفعة، وهو ما يجعل الحفاظ على أرواح المواطنين القضية الأهم.

وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن 7 وفيات و125 مصابًا، بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره، كما كشفت الفحوص الفنية عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنه إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الحادث، أمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والوقوف على الاشتراطات المنظمة للتشغيل، وعوامل الأمان والمراقبة، وكفاءة المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.

وباستجواب مراقب المحطة وناظرها، أقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم "ط 10"، كما تبين تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقصيره.