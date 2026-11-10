ليفربول يوضح طبيعة إصابة فان دايك ومدة غيابه عن منتخب هولندا

كشف نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها قائده الهولندي فيرجيل فان دايك، والتي تسببت في استبعاده من قائمة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري.

وأوضح ليفربول، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن فان دايك لن يتمكن من المشاركة في مباراتي منتخب هولندا أمام اليونان وألمانيا، بسبب معاناته من مشكلة بدنية.

وأشار النادي إلى أن الجهاز الطبي سيواصل متابعة حالة المدافع الهولندي خلال الفترة المقبلة، للوقوف على تطورات الإصابة وتحديد مدى جاهزيته للعودة إلى المشاركة.

وكان منتخب هولندا قد أعلن في وقت سابق غياب فان دايك عن معسكره الحالي، الذي يتضمن مواجهتين أمام اليونان وألمانيا، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الهولندي نظيره اليوناني يوم الجمعة المقبل، قبل أن يلتقي ألمانيا يوم الاثنين، في ختام مبارياته خلال فترة التوقف الدولي الحالية.