قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أطرافا تسعى إلى تعطيل مسيرة العمل والبناء في مصر ودفعها نحو التوقف والهدم، مشيرا إلى ضرورة ترك التحقيقات بشأن حادث العياط لتأخذ مجراها الطبيعي أمام النيابة العامة إلى أي مستوى تصل إليه.

واستنكر خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» ما وصفه بالحملة على الفريق كامل الوزير وزير النقل عقب الحادث، قائلا: «كل واحد بيكتب حاجة ولا بيقول حاجة يراعي ربنا في كلامه، لو عنده ذرة إيمان وذرة مصداقية، أو حتى إنصاف لهذا الرجل».

وشدد على أن الفريق كامل الوزير «واحد من أنجح وزراء النقل في تاريخ مصر»، لافتا إلى أن المهندس الراحل سليمان متولي قضى نحو 19 إلى 20 عاما في المنصب.

ودعا إلى النظر في الفارق بين وضع السكة الحديد في الماضي حينما كانت تحقق خسائر بالمليارات، وما آلت إليه أوضاعها اليوم بعد التطوير، قائلا: «ما تشوفوا السكة الحديد كانت خسرانة قد إيه والنهاردة بقت إزاي؟ ما كان عندها خسائر مليارات!».

ولفت إلى أن مصر تمر بظرف صعب وسط ما يحيط بها من حروب واستهداف وعمليات إرهابية من جماعة الحوثي، في ظل حالة من عدم اليقين تجاه ما قد تسفر عنه التحركات الأمريكية والإيرانية في الأيام المقبلة.

وأشار إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة أي مقصر تثبت التحقيقات مسئوليته.

وانتقد محاولات تصدير الأزمات في الداخل عند وقوع الحوادث، قائلا: «بعض ناس بيقعدوا يصدروا أزمة في البلد، وهناك تحقيقات النيابة العامة، نحترم التحقيقات ونتائجها وكل قرارات التي ستصدر من النيابة العامة تُحترم، والنيابة مش هتسيب حد، وكل من يثبت تقصيره أو مسئوليته النيابة هتحاسبه».

واختتم رافضا الانتقادات الموجه ضد الفريق كامل بعد حادث قطار العياط، قائلا: «مينفعش ناس تتكلم بنفس لسان الصهاينة اللي بيهاجموا الفريق كامل الوزير، الكيان الصهيوني والإعلام العبري الصهيوني بيهاجمه، ويطلع إعلام آخر وآخر يقعدوا يتكلموا على الفريق كامل الوزير، طب ما أنت بتخدم الصهاينة الأعداء» حسب قوله.

وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها، على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، وكشفت عن تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي بالقطار، فضلا عن تقاعس المتهمين عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بإشارات المحطة.

وأسفر حادث تصادم القطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، عن 7 حالات وفاة وإصابة 125 شخصا وفقا لآخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة.