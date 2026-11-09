انخفاض أسعار الذرة إلى أقل مستوياتها منذ 4 شهور

تراجعت أسعار الذرة في تعاملات اليوم الاثنين إلى أقل مستوياتها منذ يوليو الماضي قبيل صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية حول العرض والطلب، والمنتظر أن يظهر وفرة أكبر في الإمدادات العالمية من هذه الحبوب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر الذرة في العقود الآجلة تراجع في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 8ر0% إلى 39ر4 دولارا للبوشل (4ر25 كيلوجرام تقريبا) قبل أن يقلص خسائره، في ظل قيام المتعاملين بتسوية مراكزهم قبل صدور تقرير وزارة الزراعة غدا الثلاثاء.

في الوقت نفسه تتوقع الأسواق زيادة الإمدادات من أمريكا الجنوبية، ما يساهم في موازنة أي تراجع طفيف في الإنتاج الأمريكي، وذلك بعد صدمة سابقة في الأسابيع الماضية عندما رفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لإنتاج الفدان والإنتاج المحلي بشكل غير متوقع، ليقترب المحصول الأمريكي من حاجز الـ 16 مليار بوشل

في الوقت نفسه حولت الصناديق الاستثمارية والمضاربون رهاناتهم بشكل كبير نحو البيع المكشوف، متخلية عن المراكز الشرائية المتفائلة التي احتفظت بها في أواخر الصيف، ما أدى إلى تسارع وتيرة هبوط الأسعار. كما تواجه الصادرات الأمريكية ضغوطا متزايدة ومنافسة قوية في الأسواق الدولية، لا سيما مع تباطؤ وتيرة المشتريات مقارنة بالعام الماضي.