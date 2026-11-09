الغرف التجارية: نقلنا استيراد سلع من دول شرق آسيا إلى أمريكا الجنوبية بعد غلق مضيق هرمز

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة التموين تعمل على تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي للحبوب، لتوفير رصيد إضافي متاح داخل البلاد، مملوك لشركات القطاع الخاص، بجانب المخزون الاستراتيجي للدولة، موضحًا أن مشروع الوزارة الجاري في شرق بورسعيد يستهدف تمكين الشركات العالمية من تخزين الحبوب في صوامع تابعة للقطاع الخاص للتصدير إلى دول الجوار.

وأشار، خلال تصريحات تلفزيونية عبر «TeN»، إلى التوجه نحو تنمية الصادرات الغذائية بالاعتماد على قدرات مصر التصنيعية القائمة في مجالات الطحن وصناعة المكرونة، بهدف رفع قدرتها التنافسية والتصديرية، بالإضافة إلى الاعتماد على مخرجات البحث العلمي لاستنباط حبوب عالية الإنتاجية وقادرة على تحمل التغيرات المناخية والملوحة، مع احتساب المقننات المائية لكل فدان لفرز أولويات المحاصيل المنتجة محليًا.

ولفت إلى أن وزارة التموين تنفذ حاليًا منظومة «كاري أون»، التي تستهدف تطوير المجمعات الاستهلاكية و18 ألف بقال تمويني في المحافظات، لتكوين أكبر سلسلة تجارية تمتلك قدرات تفاوضية وآليات مركزية تسهم في خفض التكاليف للمستهلكين.

وأوضح أن مبادرة «أسواق اليوم الواحد» توسعت لتشمل أكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية، تضم أسواقًا للسلع الغذائية وأخرى للمزارعين، موضحًا أن الغرف التجارية تتحمل تكلفة إقامة المنافذ لنقل السلع من المنتجين والمستوردين والمصنعين إلى المستهلكين، لتقليص حلقات التداول وهوامش أرباح تجارة الجملة ونصف الجملة.

ونوّه إلى أن نصف الرصيد الاستراتيجي تملكه الدولة لتأمين رغيف الخبز المدعم، بينما يملك القطاع الخاص النصف الآخر الموجه للصناعات الغذائية القائمة على الحبوب.

وأشار إلى تنويع مناشئ الاستيراد لضمان استدامة تدفق السلع حتى في حال ارتفاع تكاليف الشحن، لافتًا إلى نقل استيراد العديد من السلع الغذائية من شرق آسيا والبحر الأسود إلى أسواق أمريكا الجنوبية، عقب إغلاق مضيق هرمز واضطراب الملاحة وسلاسل الإمداد.



