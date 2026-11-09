قناة الوثائقية تخصص موعدا ثابتا للبث بلغة الإشارة

أعلنت قناة "الوثائقية" عن تخصيص موعد أسبوعي ثابت لبث أعمالها الوثائقية بلغة الإشارة، عبر بثها المباشر وجميع منصاتها الرقمية، على نحو يسهم في تقديم خدمات التثقيف والتنوير المعرفي لمتابعي القناة ومنصاتها من ذوي الهمم، بما يعمل على إزالة أي حاجز أمامهم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتيسير حصولهم على مزيد من الخدمات الإعلامية الملائمة.

يأتي ذلك استمرارا للدور التنويري والتوعوي الذي يضطلع به قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار معركة صناعة الوعي، وذلك في ضوء مخرجات منتدى مصر 2026، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات للأشخاص الصم وضعاف السمع، بما يتيح لهم حق المعرفة.