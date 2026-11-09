نور النبوي: تعلمت الصينية والروسية والإسبانية لتجسيد دور المرشد السياحي في «ولا كان على البال»

كشف الفنان نور النبوي، عن تعلمه اللغات الصينية والروسية والإسبانية، إلى جانب إجادته للإنجليزية والفرنسية، لتجسيد شخصية مرشد سياحي في فيلم «ولا كان على البال» الذي صُوّر وسط معابد وكورنيش محافظة الأقصر.

وقال خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر فضائية «dmc» إن فريق العمل أقام في الأقصر لمدة شهر ونصف وسط ترحيب كبير من الأهالي، مشيرا إلى أن الوفود السياحية المتواجدة ظهروا معهم في مشاهد الفيلم.

وأضاف أن مخرج العمل أحمد عماد كان ينتظر أوقات ذروة حركة السياحة لتصوير المشاهد مباشرة، لافتا إلى خوضه تدريبات استمرت شهرين لتعلم اللغة الصينية بمساعدة شاب صيني يعيش في مصر، ومترجمة تفاديا لأي تغيير في المعنى واللهجة.

وأشار إلى أن الكاتب إياد صالح كتب له مشاهد يتحدث فيها بالإسبانية، فضلا عن حوار كامل ومشاجرة باللغة الصينية، لافتا إلى أن المخرج كان قلقا للغاية من اللغة الصينية لأن اختلاف النطق أو اللهجة قد يغير معنى الكلمة تماما.

وأوضح أن الفيلم يُعد التجربة السينمائية الأولى للمخرج أحمد عماد، بعد إخراجه مسلسل على إحدى المنصات، قائلا: «أنا مبسوط إن الفيلم سمح لي أتعلم لغات، وأعمل حاجة مبعملهاش عادة».

وحقق فيلم «ولا كان على البال» أمس مليون و625 ألف جنيه، ليحافظ بذلك على صدارة شباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 19 مليونا و478 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وبطولة نور النبوي، وياسمينا العبد، وأشرف عبدالباقي، وتدور أحداثه في قلب مدينة الأقصر، حول «حسن» الذي يجد نفسه في مغامرة رومانسية كوميدية، عندما يطلب منه رجل أعمال التقرب من ابنته الجميلة «يارا» وكسب ودها، بهدف استمالة مشاعرها، مقابل مساعدته في تحقيق هدف يسعى إليه، لتتشابك المشاعر والمصالح في سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات غير المتوقعة.