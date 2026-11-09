ترامب: حرب أوكرانيا ستنتهي قريبا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن حرب أوكرانيا ستنتهي قريبا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أمس الأحد.

وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة": "أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب، وأعتقد أن ذلك سيحدث، وأن أوكرانيا ستنتهي بحدود جغرافية مختلفة بعض الشيء".

وأضاف ترامب أن أكبر عقبة أمام تحقيق السلام هي "الكراهية الشديدة" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الشعور مفهوما من جانب زيلينسكي، بالنظر إلى أن أوكرانيا تعرضت للغزو، أجاب ترامب بالإيجاب.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لكن عندما عقدا اجتماعهما الأول، أبدي قدرا كبيرا من عدم الاحترام تجاه روسيا".

وقال ترامب إنه تربطه علاقات جيدة بكلا الرئيسين.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن هذه الحرب ستنتهي، وستنتهي قريبا. والسبب الوحيد وراء انتهائها هو أنا".

ومن المقرر أن يلتقي مبعوثون أوكرانيون وروس في أبوظبي، يوم غد الثلاثاء، في إطار وساطة أمريكية تهدف إلى دفع جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب.