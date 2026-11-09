وفاة منفذ إطلاق النار في مدينة كراكوف البولندية متأثرا بإصاباته

أعلنت الشرطة البولندية وفاة منفذ هجوم إطلاق النار في مدينة كراكوف، متأثرا بإصاباته داخل المستشفى صباح اليوم الاثنين.

وقالت قيادة شرطة إقليم بولندا الصغرى، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الرجل فارق الحياة متأثرا بجروحه في المستشفى صباح اليوم.

وكان الرجل البالغ من العمر 24 عاما قد أصيب خلال تمكن الشرطة من السيطرة عليه في ثاني أكبر مدن بولندا. وكانت السلطات تحقق معه للاشتباه في تورطه في عمل إرهابي.

وكان المسلح قد أطلق النار أول أمس السبت من سيارة متحركة على أشخاص في ساحة السوق بمدينة كراكوف، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص. وفي وقت لاحق، عُثر على جثامين أقرب أفراد أسرته داخل منزل في بلدة أوستروفيتس شفيتوكرزيسكي الصغيرة، وهم والده ووالدته وشقيقته. ويُعتقد أنه قتلهم أيضا. وتقع البلدة على بعد نحو ساعتين بالسيارة شمال شرقي كراكوف.

وكان وزير الداخلية البولندي مارتشين كيرفينسكي قد أشار إلى أن منفذ الهجوم كان يتبنى آراء متطرفة ويبدي افتتانا بالأيديولوجيات اليمينية المتطرفة. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الأفكار أو دوافع أخرى وراء إقدامه على قتل هذا العدد من الأشخاص. فيما وصفت النيابة العامة الجريمة بأنها ذات "طابع إرهابي".

ومن بين القتلى أجنبيان، رجل من بريطانيا وامرأة من النمسا. كما يوجد بين المصابين العديدين خمسة أشخاص من ألمانيا وبريطانيا والبرتغال والنمسا وروسيا.

وأعلن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي الحداد الرسمي في البلاد لمدة يومين، وتستمر مراسمه حتى اليوم الاثنين. وغيّرت محطات الإذاعة والتلفزيون برامجها وألغت البرامج الترفيهية، كما ألغت المسارح عروضها، وبدأت الحفلات الموسيقية بالوقوف دقيقة صمت حدادا على الضحايا.

وفي وسط كراكوف، وضع السكان الشموع والزهور، وظهرت أيضا بطاقات تضامن تحمل العبارة الفرنسية "Je suis Krakow" (أنا كراكوف).

ومن المقرر تنظيم تجمع مساء اليوم في الساحة الرئيسية، التي شهدت المجزرة. وناشد رئيس بلدية كراكوف، لوكاش جيبالا، السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "دعونا نظهر التضامن في هذا الوقت العصيب، ونثبت أن كراكوف ستظل دائما مدينة فخورة ومضيافة ومنفتحة".