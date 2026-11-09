تباينت تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في البنوك المحلية فى بداية تعاملات اليوم الأحد ليستقر عند 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع فى غالبية البنوك المحلية.

واستقر سعر صرف الدولار، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة عند 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع منذ نهاية تعاملات أمس.

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشا ليسجل 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع، مقابل 54.18 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

بينما ثبت سعر الدولار في بنك قناة السويس ليسجل 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف العملة الأمريكية 16 قرشا في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 54.19 جنيه للشراء، و54.29 جنيه للبيع.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري خلال العام المالي الحالي إلى 52.14 جنيه للدولار، مقابل 54.3 جنيه في توقعات أبريل الماضي، بحسب تقرير الصندوق عن «آفاق الاقتصاد العالمي».

وعدّل الصندوق توقعاته للأعوام المالية اللاحقة، متوقعًا تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار لتسجل نحو 55.96 جنيه للدولار في 2027-2028، مقابل 55.8 جنيه سابقًا، ونحو 57.02 جنيه في 2028-2029، مقابل 56.8 جنيه.

كما توقع أن يرتفع الدولار أمام الجنيه ليسجل 57.76 جنيه في 2029-2030، مقابل 57.65 جنيه، على أن يصل إلى 58.51 جنيه للدولار في العام المالي 2030-2031، مقابل 58.45 جنيه في التقديرات السابقة.