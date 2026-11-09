قالت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، إن الرومانسية في فيلم «ولا كان على البال» خالية تماما من القوالب التقليدية والكليشيهات المكررة.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر «dmc» أن الفيلم لا يحتوي حتى على الجملة الشهيرة «أنا بحبك»، موضحة أن المشاعر تظهر وتُحس من خلال لغة العيون والمواقف الحقيقية.

وأشارت إلى أن السينما الرومانسية المعتادة كانت تقدم الاعتراف بالحب بصورة «مفاجئة وغير منطقية» بعد وقت قصير جدًا من تعارف الطرفين.

ولفتت إلى أن المشهد الختامي للفيلم يتضمن جملة على لسان البطل «حسن» تفيد بوجود شيء يستحق أن يخوضا التجربة من أجله، مؤكدة أن المخرج أحمد عماد روى لها قصة الفيلم في أول لقاء ونالت إعجابها لخلو المواقف من الثقل واعتمادها على البساطة و «العفوية والدفء» الذي يصدقه الجمهور.

من جهته، أوضح الفنان نور النبوي، أن فكرة الفيلم بدأت بجلسة نقاشية جمعت المنتج أحمد بدوي والسيناريست إياد صالح والمخرج أحمد عماد لتقديم عمل حقيقي ولم تبدأ بهدف تقديم فيلم رومانسي، لافتا إلى أن الهدف الأول كان تقديم عمل حقيقي في مدينة الأقصر يعبر عن المدينة وعن أهلها.

وأضاف أن النقاش انتقل بعد ذلك إلى إعادة تقديم الرومانسية الكوميدية، موضحا أن الطابع الغالب للفيلم لا يقتصر على الرومانسية وحدها، ولكن يجمع بين مشاهد الأكشن والكوميديا ومواقف الضحك التي صاغها المؤلف إياد صالح.

وأكد أن الهدف الرئيسي كان مخاطبة الجيل الجديد الذي لم ير أفلام الرومانسية الكوميدية التي انحسرت منذ بعد عام 2010 ولم تقدم منذ سنوات طويلة، لافتا في الوقت ذاته أن نجاح أي فيلم رومانسي كوميدي يرتبط دائما بوجود أغنية تحقق الانتشار.

وحقق فيلم «ولا كان على البال» أمس مليون و625 ألف جنيه، ليحافظ بذلك على صدارة شباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 19 مليونا و478 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وبطولة نور النبوي، وياسمينا العبد، وأشرف عبدالباقي، وتدور أحداثه في قلب مدينة الأقصر، حول «حسن» الذي يجد نفسه في مغامرة رومانسية كوميدية، عندما يطلب منه رجل أعمال التقرب من ابنته الجميلة «يارا» وكسب ودها، بهدف استمالة مشاعرها، مقابل مساعدته في تحقيق هدف يسعى إليه، لتتشابك المشاعر والمصالح في سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات غير المتوقعة.