شعبة الذهب تحذر من تطبيقات تداول غير مرخصة وتزايد انتشارها

حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، المواطنين من التعامل مع التطبيقات العشوائية التي ظهرت مؤخرًا لتداول الذهب داخل مصر، قائلاً إنها لم تحصل على تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف "واصف" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، مساء الأحد، أن هذه التطبيقات يتزايد عددها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تحذيره يخص التطبيقات التي تعمل داخل السوق المصري.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمار في الذهب يمثل جهة آمنة للتداول، وهو ليس تطبيقًا، مؤكدًا أن أول ما ينبغي للمواطن التأكد منه قبل التعامل مع أي تطبيق هو حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع أن تحذيره جاء استجابة لاستفسارات تلقاها من مواطنين بشأن مدى صحة التعامل مع هذه التطبيقات، موضحًا أنه لا يملك الصفة القانونية لتحديد طبيعة المشكلات التي ربما واجهت بعض المتعاملين معها.

وحذر أيضًا من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير المعلومة، مشددًا على ضرورة الشراء من محل لديه سجل تجاري والحصول على فاتورة، مضيفًا أن من يرغب في الاستثمار بالذهب بعيدًا عن صناديق الاستثمار يمكنه شراء الذهب بصورة فعلية، بحيث يدفع ثمنه ويحصل عليه.

وحذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب في مصر عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع هذه التطبيقات، خاصة في ظل غياب ضمانات حقيقية تكفل حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.