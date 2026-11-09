الأطباء: منتحل الدقهلية بدأ مساعد صيدلي واستغل المجمعات الخيرية لممارسة الطب لـ 34 عاما والناس صدقته

علق الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، على واقعة ضبط منتحل صفة طبيب مارس المهنة لـ34 عامًا في محافظة الدقهلية، قائلًا: «الحقيقة في هذه القصة، الواحد لم يعد يعرف إحنا عندنا أزمة في عدد الأطباء ولا الناس التي تريد أن تصبح أطباء، الموضوع بقى مضحك بشكل غريب».

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إن المنتحل عمل مساعدًا في إحدى الصيدليات، ثم ادعى أنه طبيب وبدأ العمل في مجمعات خيرية صغيرة.

وأشار إلى أن إدارة العلاج الحر كشفت المنتحل وتواصلت مع النقابة، مشيرًا إلى النيابة العامة تُحقق في الواقعة.

ووصف ظهور منشورات دفاعًا عن المنتحل بأنها ظاهرة غريبة، قائلًا: «حاجة بالنسبة لنا كانت في قمة الغرابة.. أمثلة كثيرة حصلت قبل كده إن ناس بتدعي الطب وبتخترع فيه، والناس بتصدقهم بسهولة».

وذكر أن النقابة أطلقت مطلع العام الجاري موقعًا إلكترونيًا رسميًا، يُتيح الاستعلام عن تراخيص المنشآت الطبية، وعن الأطباء وتخصصاتهم من خلال الاسم أو رقم القيد.

وتابع: «إحنا كمواطنين أو حتى كإعلاميين نقدر ندخل على موقع النقابة ونشوف أي حد في جمهورية مصر العربية سواء كان ممارس عام أو استشاري لحد آخر حاجة».

وحث المجمعات الخيرية والخاصة على التحقق من الأطباء المتعاقد معهم عبر موقع النقابة، وعدم الاكتفاء بصور الأوراق التي يُمكن تزويرها، متابعًا: «هذا نداء لكل الجمعيات والعيادات الخيرية وغير الخيرية أي طبيب تتعاقد معاه اطلب رقم الكارنيه وبتدخل على موقع نقابة الأطباء تتأكد من الطبيب وتخصصه».

ولفت إلى وجود 3 طرق لاستقبال الشكاوى، وتتضمن تقيدم الشكوى في النقابة أو إدارة العلاج الحر بمديريات الصحة بالمحافظات، أو بتقديم بلاغ في الشرطة يُحول إلى النيابة العامة.

وتمكنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا، خلال حملة تفتيشية استهدفت متابعة المنشآت الطبية والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالاشتراطات القانونية.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم، البالغ من العمر 60 عامًا، مارس مهنة الطب لمدة تصل إلى نحو 34 عامًا، مستندًا إلى تصريح مزور لمزاولة المهنة يعود إلى عام 1992، رغم عدم حصوله على أي مؤهل دراسي، كما تبين عمله في 3 مراكز طبية خلال تلك الفترة.