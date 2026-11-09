نيودلهي تستيقظ على ضباب دخاني كثيف بعد احتفالات عيد ديوالي

غطت طبقة كثيفة من الضباب الدخاني عاصمة الهند في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بعد أن أضاءت الألعاب النارية سماء نيودلهي خلال احتفالات عيد "ديوالي"، مما أدى إلى تفاقم مستويات التلوث المرتفعة بشكل خطير وتفاقم أزمة تلوث الهواء الموسمية التي تعاني منها المدينة كل عام.

وعلى الرغم من القيود المفروضة على الألعاب النارية، احتفل سكان نيودلهي بعيد الأضواء الهندوسي بالألعاب النارية مساء الأحد، مما أدى إلى انبعاث الدخان والجسيمات الدقيقة في الغلاف الجوي. وتجاوز مؤشر جودة الهواء 350 في عدة أجزاء من العاصمة صباح اليوم الاثنين، ليصل إلى الفئة "الشديدة" ويشكل مخاطر صحية كبيرة.

ورصدت محطات القياس في مختلف أرجاء المدينة معدلات تلوث هائلة، بالتزامن مع تراجع حاد في مدى الرؤية الأفقية إثر غطاء ضبابي رمادي شمل الشوارع والمباني الشاهقة.

وكانت المحكمة العليا في الهند قد سعت في أكتوبر إلى الحد من تلوث ديوالي من خلال تقييد استخدام الألعاب النارية التقليدية والسماح فقط باستخدام "الألعاب النارية الخضراء" المعتمدة في ظل شروط محددة خلال فترات زمنية مدتها ثلاث ساعات يومي السبت والأحد. تنتج هذه الألعاب النارية انبعاثات أقل، لكنها ليست خالية من التلوث. فهي لا تزال تطلق جسيمات وملوثات أخرى، مما يزيد من تلوث الهواء الخطير بالفعل في المدينة.

وتصنف نيودلهي ومحيطها الحضري، المأهول بأكثر من 30 مليون نسمة، بانتظام كإحدى أكثر مناطق العالم تلوثاً مع حلول فصل الشتاء. وتتضاعف حدة الأزمة نتيجة تزامن إطلاق الألعاب النارية في عيد 'ديوالي' مع برودة الطقس، وتصاعد الدخان الكثيف الناجم عن حرق مخلفات المحاصيل في ولايتي البنجاب وهاريانا المجاورتين.