الهند: مقتل شخص وإصابة ستة آخرين إثر اصطدام عربة ريكشا بشاحنة صغيرة بولاية أوتار براديش

أفادت الشرطة بمقتل أحد الحجاج وإصابة ستة آخرين، إثر اصطدام عربة ريكشا آلية كانت تقلهم بشاحنة صغيرة لنقل البضائع متوقفة على طريق "بونديلخاند" السريع في منطقة باندا بولاية أوتار براديش الهندية، اليوم الأحد.

ووقع الحادث نحو الساعة 930 صباحا بالتوقيت المحلي، أثناء عودتهم من تشيتراكوت، بعد أداء الصلوات في معبد الإله كامادجيري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا."

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بعدما غلب النعاس سائق عربة الريكشا الآلية أثناء القيادة.

وقال تشاندرا براكاش تيواري، قائد مركز شرطة بيساندا، إن جميع الحجاج نُقلوا إلى مركز للرعاية الصحية الأولية، حيث أعلن الأطباء وفاة راجارام البالغ من العمر 55 عاما.