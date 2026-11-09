مدير تموين كفر الشيخ: لم أشهد طوال تاريخ عملي وصول الاحتياطي الاستراتيجي لهذه المستويات المرتفعة

قال سامح شبل، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، إن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية في مصر وصلت إلى مستويات مرتفعة، إذ تكفي بعض السلع لمدة 10 أشهر، وأخرى لمدة 6 أشهر وأكثر، مؤكدًا أن الاحتياطات الاستراتيجية آمنة تمامًا، في ظل خطة الدولة للتوسع في إنشاء المستودعات الاستراتيجية وزيادة السعات التخزينية.

وأضاف “شبل” عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، مساء الأحد، أن جميع المستودعات الاستراتيجية بمحافظة كفر الشيخ مكتملة حتى السقف تمامًا، وصرف المقررات التموينية أو دقيق المخابز يقابله استعاضة فورية للكميات المنصرفة، بحيث تدخل كميات جديدة بدلًا مما يخرج، مشيرًا إلى أن احتياطي السكر الاستراتيجي بالمحافظة يبلغ 98 يومًا، وهي السعة التخزينية القصوى المتاحة.

وأشار إلى أن الدولة تتجه إلى زيادة السعات التخزينية من خلال إنشاء مستودعات استراتيجية جديدة، من بينها مستودعات في الفيوم ومناطق بكفر الشيخ، إلى جانب إحلال وتجديد المخازن القائمة بصورة فورية، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع لفترات طويلة.

وتابع أنه لم يشهد، على مدار تاريخ عمله بوزارة التموين، وصول الاحتياطات الاستراتيجية إلى هذه المستويات المرتفعة، مشيدًا برؤية القيادة السياسية الاستباقية في تأمين السلع، وما توفره من حالة من الأمان في ظل الأوضاع التي تشهدها الدول المحيطة.