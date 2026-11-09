قال محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن اللجنة تستأنف الإثنين، جهودها الإنسانية والإغاثية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن المساعدات تتضمن آلاف أطنان الدقيق، والخيام، والشوادر، والسلال الغذائية، لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية، وتخفيف معاناتهم في ظل استمرار تداعيات المنخفضات الجوية.

وأشار إلى أن اللجنة تواصل دورها في الوقوف إلى الجانب الشعب الفلسطيني بغزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، مؤكدًا أنها تسخر إمكانياتها وطواقمها للعمل على توفير الاحتياجات الضرورية في القطاع.

ونوه إلى أن اللجنة تنفذ لليوم الثاني على التوالي خطة الطوارئ والاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات المنخفضات الجوية تضرب قطاع غزة.

وتابع أن اللجنة حرّكت طواقمها وآلياتها الميدانية منذ اللحظة الأولى بجميع محافظات غزة الـ5، لتقديم التدخلات العاجلة استجابة لمناشدات العائلات الفلسطينية، وتخفيفًا من معاناتها.

واستكمل أن التدخلات العاجلة تشمل فتح الطرق، وإزالة الركام ونحو 2000 منزل آيل إلى السقوط، بالإضافة إلى تقديم الدعم السريع للعائلات المتضررة، وتوزيع الخيام، والطرود الصحية والغذائية، والمياه، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الأممية والمحلية.

وقال: «نحن اليوم أمام كارثة إنسانية تتطلب تدخلا جديا عاجلًا، فالعائلات التي تعيش داخل الخيام لم تعد تواجه فقط قسوة النزوح والاستهدافات بل تواجه البرد والأمطار، واليوم نتحدث عن غرق الخيمة والمواد التموينية التي حصل عليها المواطن في قطاع غزة».

ولفت إلى أن مواطني القطاع يعتمدون على المساعدات بشكل أساسي، متابعًا أن «اللجنة المصرية ستبقى السند الحقيقي للعائلات في قطاع غزة ولن تتركهم»، ومناشدًا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للتدخل بصورة عاجلة لإغاثة قطاع غزة.



وأمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة غرق نحو 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، خلال 12 ساعة فقط من بدء أول منخفض جوي، وسط خسائر مادية وإصابات في مختلف أنحاء القطاع.

وأوضح المكتب أن التقديرات الأولية للخسائر المباشرة الناجمة عن المنخفض تبلغ نحو 3 ملايين دولار، مشيرًا إلى انهيار عشرات الجدران، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، بينها إصابات خطيرة.