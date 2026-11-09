النائب إيهاب منصور: حوادث القطارات زادت بآخر 5 سنوات ونطالب الحكومة بكشف حساب

تساءل المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أسباب حادث قطار العياط وما إذا كان ناجما عن مشكلة في منظومة الإشارات والتحكم، أو قلة التدريب، أو عيوب في القضبان، أو أخطاء من السائقين، مشددا على ضرورة الوقوف على جذور المشكلة لتفادي وقوعها مستقبلا.

وأشار خلال برنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية «الشمس» إلى تقدمه ببيان عاجل يطالب فيه بحضور الحكومة إلى البرلمان لتقديم كشف حساب شامل عن ملف السكة الحديد.

ورد على تساؤل الإعلامي محمد علي خير، عما إذا كانت استقالة وزير النقل ستمثل حلا لإصلاح المنظومة، قائلا: «على المستوى الشخصي، هو له معزة كبيرة عندي، ولكن أنا أتحدث عن مسئولية سياسية، فعندما تكون هناك حوادث قطارات بعد سنوات ونحن نتحدث عن الأمر نفسه، وقطاع النقل من القطاعات التي تأخذ دعما كبيرا في الموازنة، فإننا نريد أن نقول يجب أن نرى نتيجة هذا الدعم على أرض الواقع».

وتابع: «عندما نظرت إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجدت أن معدلات الحوادث تزيد وتقل، ولكن في السنوات الخمس الأخيرة - بحسب البيانات التي أصدرها الجهاز- هناك زيادة في المعدلات؛ إذن نحن بحاجة إلى وقفة لمعرفة أسباب هذه الحوادث».

وأشار إلى أن مطالبه تتضمن حضور الحكومة إلى البرلمان لتقديم «كشف حساب» لهذا الملف، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة في موقع الحادث من جانب وزير النقل، ووزارتي الصحة والتضامن، والهلال الأحمر، ومحافظ الجيزة الذي يتابع المصابين بالمستشفيات، ولكن الهدف الأساسي هو منع تكرار مثل هذه الكوارث.

وارتفع عدد ضحايا حادث اصطدام قطار بمؤخرة آخر في مدينة العياط بمحافظة الجيزة إلى 7 وفيات و125 مصابا، ‎وأوضحت الوزارة، في آخر تحديث، أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع.

‎وأشارت الوزارة إلى خروج 71 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، فيما يوجد 7 مصابين آخرين مرشحين للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية، بعد انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع «باهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين، وأُعرب عن خالص مواساتي لأسر المتوفين وأصدق التمنيات بالشفاء للمصابين».

وأضاف: «وجّهت أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».