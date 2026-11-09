أمريكا تعلن تشكيل قوة مهام خاصة لمنع نقل الأسلحة إلى إيران

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـقوة مهام عسكرية مشتركة استُحدثت في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار جهود واشنطن المتواصلة لزيادة الضغط على إيران.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "قوة مهام البوابة الحديدية تعمل بكامل قوتها وفاعليتها في جمهورية إيران الإسلامية". وأضاف: "بالتزامن مع أضخم حصار بحري في التاريخ، لا يدخل إلى إيران أو يخرج منها سوى القليل جدا."ً

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم )، التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة، إن الفريق المكون من 20 فردًا سيعمل على منع نقل الأسلحة المتطورة والمواد الأخرى عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

كما تعمل الولايات المتحدة منذ أشهر على منع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية ومغادرتها، في محاولة للضغط على طهران لرفع الحصار الذي تفرضه على مضيق هرمز، الذي يربط الخليج بخليج عمان.

وأدت الهجمات والتهديدات الإيرانية على حركة الملاحة البحرية عبر هذا الشريان الحيوي لتجارة النفط والغاز العالمية إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.