ممثل تايوان لدى الولايات المتحدة يحث إدارة ترامب على التحرك بشأن صفقة أسلحة متعثرة

أعرب ممثل تايوان لدى الولايات المتحدة ألكسندر يوي عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوافق في نهاية المطاف على بيع أسلحة إضافية للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي تنتظر حزمة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار.



وقال ألكسندر يوي، في لقاء مع وكالة بلومبرج للأنباء: "من الواضح إن وتيرة التحرك يمكن أن تكون أسرع قليلا، لكننا نأمل أن تكون الولايات المتحدة مدركة تماما للتهديد الذي نواجهه، وأنا واثق تماما من أنها ستزودنا بالمعدات اللازمة."



وأثارت مساعي ترامب لاستمالة الرئيس الصيني شي جين بينج حالة من الغموض بشأن مدى التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان، مما زاد من حساسية صفقة الأسلحة. وقالت مصادر مطلعة إن أنظمة الدفاع الجوي تشكل حصة كبيرة من حزمة الأسلحة المقترحة.

وأشار يوي إلى أن الولايات المتحدة كانت "واضحة تماما في تأكيدها على حقيقة أنه لا تغيير في سياستها تجاه تايوان" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.



وأكد يوي على أن الولايات المتحدة لم "تذعن أو تستجب" لدعوة شي لمعارضة استقلال تايوان صراحة، وهو ما من شأنه أن يتجاوز السياسة الأمريكية الراسخة التي لاتؤيد استقلال الجزيرة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى حديثه عن مداولات داخلية، إن ترامب سيتخذ قرارا بشأن حزمة الأسلحة خلال فترة قصيرة نسبيا، بدون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك.