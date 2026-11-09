الإمارات: التوصل لتسوية شاملة بين أمريكا وإيران يبدو صعبا

حذّر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، من دخول المنطقة فترة طويلة من الضبابية وعدم الاستقرار، مؤكدا أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر «يبدو أمرا صعبا».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال قرقاش، خلال مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، اليوم الاثنين، إن المنطقة مطالبة بالاستعداد لفترة طويلة من عدم اليقين، لا يمكن خلالها التعويل على التوصل إلى حل نهائي أو إقامة نظام إقليمي مستقر.

وأضاف أن تداعيات الحرب الأمريكية على إيران قد تستمر لسنوات، ما يستدعي من الإمارات تعزيز قدراتها الدفاعية، والحفاظ على قوة ردع موثوقة، وتوطيد شراكاتها الأمنية مع الدول الأخرى.

وأكد قرقاش أن الإمارات عارضت الحرب على إيران منذ بدايتها، مشيرا إلى أن استمرار حالة عدم اليقين يفرض مواصلة الانخراط الدبلوماسي مع طهران ومختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأوضح أن بعض مسارات التواصل الدبلوماسي قد تقتضي، خلال المرحلة المقبلة، تبني مقاربات عملية تستند إلى المصالح المتبادلة.

وفي سياق متصل، شدد قرقاش على أهمية التعاون الدفاعي والأمني بين الإمارات والولايات المتحدة، موجها الشكر إلى فرنسا وإسرائيل واليونان ومصر والهند على ما قدمته من دعم وتضامن، لا سيما في مواجهة الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات في وقت سابق من العام.

وتأتي تصريحات قرقاش في ظل استمرار المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إنه لا يتوقع تحقيق انفراجة وشيكة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكان قرقاش قد أكد، في كلمة ألقاها بالمنامة مطلع نوفمبر، استعداد الإمارات لمواجهة أسوأ السيناريوهات، في ظل مخاوف من احتمال شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، وما قد يعقبها من ردود إيرانية تستهدف دول الخليج.