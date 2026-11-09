حماس: صمت مجلس السلام شراكة في جريمة حصار غزة واستمرار الإبادة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن مجلس السلام يرتكب «جريمة حقيقية» بصمته على الكارثة الإنسانية التي يمر بها أهل قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي.

ونوه عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، أن «هذا الصمت المطبق من مجلس السلام تجاوز مرحلة العجز التام إلى الشراكة في جريمة الحصار واستمرار الإبادة؛ لأنه لا يشير بشكل واضح إلى الاحتلال باعتباره الطرف الذي ينتهك الاتفاق ويواصل الإبادة».

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية، إلى التحرك الفوري لإنقاذ سكان قطاع غزة، ومواجهة الكارثة الإنسانية والبيئية المتفاقمة مع حلول فصل الشتاء، قبل أن تتحول إلى كارثة أوسع تحصد المزيد من الأرواح، وخاصة بين الأطفال وكبار السن والمرضى.

وأكدت خارجية فلسطين في بيان لها، أن الأمطار التي هطلت خلال الساعات القليلة الماضية، كشفت حجم الكارثة التي يواجهها المهجرون قسرًا في قطاع غزة؛ إذ تسببت، وفق التقديرات الأولية، بغرق أكثر من 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب انهيار جدران ومبانٍ متصدعة بفعل العدوان والقصف الإسرائيلي، ووقوع إصابات.

‏وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن نحو مليوني فلسطيني يواجهون ظروفًا إنسانية قاسية، موزعين على ما يقارب 270 ألف خيمة وموقع إيواء في مختلف محافظات القطاع، فيما تشير التقديرات إلى أن ما بين 60% و85% من الخيام أصبحت مهترئة وغير صالحة للاستخدام، بعد نحو ثلاثة أعوام من الإبادة والتهجير القسري المتواصل.

‏وشددت خارجية فلسطين على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2720 والقرار 2803، وتنفيذ إجراءات عملية وملموسة في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والضغط الفوري على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لفتح جميع المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، إضافة إلى إدخال الوقود والمعدات اللازمة بصورة عاجلة لتشغيل مضخات المياه والصرف الصحي، وإزالة تجمعات مياه الأمطار والمياه العادمة، وتنفيذ تدخلات طارئة لحماية مخيمات ومواقع النزوح من الفيضانات.