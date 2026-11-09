نشر المخرج سامح بسيوني بوستر مسرحيته "في حتة تانية" من إخراجه وتأليف سامح عثمان، والتي تم تقديمها عام 2023، بعدما تم الإعلان عن بوستر مسرحية الفنان أحمد مكي ومن تأليف وإخراج أحمد محيي، والتي تحمل نفس الاسم.

وكتب سامح بسيوني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عادي يا جماعة ده توارد اسماء ... مسرحية (في حتة تانية)تأليف سامح عثمان وإخراجي 2023".

وتواصلت "الشروق" مع المخرج سامح بسيوني حول ما نشره وقال: "لا أعرف لماذا تم أخذ نفس الاسم، كل ما أعرفه أنني قدمت عرضًا مسرحيًا اسمه (في حتة تانية) حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديا كبيرًا".

وحول هل تواصل مع صناع العمل أو تحقق أن العرض يحمل نفس المضمون قال بسيوني: "لم أتحقق لأنهم في النهاية زملائي وأصدقائي، البوستر تم نشره فكان لابد أن أكتب ذلك على العلن، بغرض التنبيه فقط، لأن اسم المسرحية في الرقابة واحد، وهذا لا يجوز، فوددت أن أقول لهم ابتكروا اسم آخر، لأنه لا يصح أن تأخذ المسرحية موافقة الرقابة بنفس الاسم، لأن هناك حقوق ملكية، وليس لدي أي مشكلة معهم تمامًا".

وكان الفنان أحمد مكي، نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوستر مسرحيته الجديدة "في حتة تانية"، وكتب: "من 11 إلى 15 نوفمبر.. مسرح بكر الشدي – بوليفارد سيتي".

وتدور أحداث مسرحية "في حتة تانية" في إطار كوميدي ساخر، حول كاتب مسرحي موهوب يحصل أخيرًا على فرصته الكبرى، لكنه يجد نفسه أمام صراعات معقدة بين طموحه الفني ورغبته في تحقيق النجاح والشهرة.