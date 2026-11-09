النائب محمد جبريل يطالب بمحاسبة المسئولين عن حادث قطار العياط وإعلان النتائج للرأي العام

تقدم النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث قطار العياط الذي وقع أمس، وأسفر عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 125 آخرين.

وقال النائب محمد جبريل، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه طالب بسرعة فتح تحقيق عاجل وشامل في الحادث، وتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على ملابساته وأسبابه الحقيقية، وتحديد أوجه القصور والمسئوليات التي أدت إلى وقوعه.

وشدد جبريل على ضرورة مصارحة الرأي العام المصري بنتائج التحقيقات والإجراءات التي ستتخذها وزارة النقل لمحاسبة المقصرين، أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم، مؤكدا أن المساءلة يجب أن تطال كل مسئول يثبت تقصيره، دون استثناء أو تهاون.

وتساءل النائب عن أسباب استمرار تكرار حوادث النقل، رغم ما شهدته منظومة السكك الحديدية وشبكات النقل من أعمال تطوير وتحديث خلال السنوات الماضية، مطالبا بتوضيح مدى فاعلية الأنظمة الحديثة في الحد من الحوادث، وضمان سلامة الركاب والحفاظ على أرواح المواطنين.

وطالب جبريل بسرعة إدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب، لمناقشة أسباب الحادث والإجراءات المتخذة بشأنه، ووضع آليات واضحة تضمن تعزيز إجراءات السلامة والأمان، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، حفاظا على أرواح المواطنين.