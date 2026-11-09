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تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم بنحو 15 جنيها، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية إلى 6225 جنيها للبيع.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 17 جنيهًا، ليسجل 7114 جنيها فيما هبط سعر عيار 18 نحو 12 جنيها ليسجل 5335 جنيهًا، وشهد سعر الجنيه الذهب تراجع بنحو 120 جنيها ليصل إلى 49 ألفا و800 جنيه.

وقلص سعر الذهب خسائره مع تراجع أسعار النفط، وذلك بعد إصدار تقارير أفادت بمشاركة الولايات المتحدة في الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية عبر المفاوضات للصراع في الشرق الأوسط.

وتحرك سعر المعدن النفيس قرب 4088 دولاراً للأوقية، مقلصاً الخسائر السابقة التي تكبدها في ظل موجة بيع حادة في سوق الأسهم.

وتراجعت أسعار العقود المستقبلية لمزيج "برنت" إلى ما دون 100 دولار للبرميل مجدداً بعدما كشف أمير قطر تلقيه اتصالاً هاتفياً من الرئيس دونالد ترمب لبحث الجهود الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة.