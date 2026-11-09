كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، الاثنين، عن أن واشنطن وتل أبيب تتفاوضان بشأن اتفاق جديد للمساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تسعى إلى إتمام الاتفاق قبل تولي الكونجرس الأمريكي الجديد مهامه في يناير المقبل، خشية مواجهة عقبات سياسية تؤثر على استمرار المساعدات.

وانتزع الحزب الديمقراطي الأغلبية في الكونجرس من حزب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر الجاري.

وأكدت الصحيفة أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل «لن تتوقف بشكل فوري»، خلافا لتصريحات سابقة لترامب.

وتابعت أنه يُتوقع أن تنخفض قيمة المساعدات المباشرة إلى النصف تقريبا، عبر تقليص مدتها المعتادة من 10 سنوات إلى 5 سنوات بعد انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028.

وأوضحت أن المساعدات العسكرية المباشرة ستتوقف تماما بانتهاء السنوات الخمس.

بينما يُتوقع زيادة التمويل الأمريكي المخصص للتطوير المشترك لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، من مستواه الحالي البالغ 500 مليون دولار سنويا إلى مبلغ لم يحدد بعد، وفق الصحيفة.

ووفرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة دعما عسكريا وماليا وسياسيا لإسرائيل، ومن أبرز صوره منذ سنوات دعم واشنطن لتل أبيب في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ عام 2023.

- تفاصيل المفاوضات

وبحسب «يديعوت أحرونوت»، تجري المفاوضات بين فرق من البلدين، يشارك فيها من الجانب الأمريكي ممثلون عن وزير الخارجية ماركو روبيو، ومن الجانب الإسرائيلي مسئولون من وزارة الدفاع والسفارة في واشنطن.

وقالت إن الفرق الإسرائيلية فوجئت بتصريحات ترامب عن انتهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بحلول نهاية عام 2026، ولم تكن تدرك المقصود منها.

ونقلت عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمه، قوله إن ترامب أدلى بهذه التصريحات لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية في المقام الأول.

وأوضح أن تصريحات ترامب جاءت ضمن محاولة لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان مايك روجرز، في مواجهة منافسه الديمقراطي عبد الرحمن السيد، المعروف بانتقاداته الحادة لإسرائيل.

لكن هذه المساعي لم تحقق غايتها، إذ فاز السيد على روجرز، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكان ترامب قال عن إسرائيل لقناة «فوكس نيوز»، يوم الانتخابات الأمريكية: «كنا نمنحهم 4 مليارات دولار. نفعل ذلك حاليا، لكن هذا التمويل سيتوقف بنهاية العام».

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح فكرة إنهاء المساعدات الأمريكية، بحجة أن إسرائيل أصبحت دولة ناجحة ولم تعد بحاجة إليها.

- تقليص تدريجي

ووفق الصحيفة، فإن الترتيبات الجاري إعدادها لا تنص على وقف فوري للمساعدات، وإنما على تقليصها تدريجيا خلال خمس سنوات بعد انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028.

ولفتت إلى أن الاتفاق الراهن يوفر لإسرائيل 3.3 مليارات دولار سنويا ضمن برنامج «التمويل العسكري الأجنبي» ويمتد لـ10 سنوات، بإجمالي 33 مليار دولار.

أما الاتفاق المرتقب، فمن المتوقع أن يوفر مستوى سنويا مماثلا من المساعدات المباشرة، ولكن لمدة 5 سنوات فقط، بإجمالي نحو 16.5 مليار دولار، قبل أن تتوقف تماما، بحسب الصحيفة.

وشددت على أن الاتفاق الحالي سيظل ساريا حتى عام 2028.

- مكونات المساعدات

وبشأن أموال المساعدات، ذكرت الصحيفة أنها تستخدم لشراء أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مقاتلة ومروحيات وذخائر من إنتاج شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية.

وأضافت أنه كان يسمح لإسرائيل سابقا بتحويل جزء من هذه المساعدات إلى عملة «الشيكل» الإسرائيلي، لشراء معدات من شركات أسلحة إسرائيلية، قبل إلغاء هذا البند تدريجيا.

ويوجد مبلغ 500 مليون دولار سنويا يخصص للتعاون المشترك في الدفاع الصاروخي، بما يشمل تمويل أبحاث وتطوير وإنتاج أنظمة دفاعية نشطة، مثل «القبة الحديدية» و«مقلاع داوود» و«سهم».

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يرتفع هذا التمويل بموجب الاتفاق المرتقب، في ظل تزايد التهديدات الناجمة عن الطائرات المسيرة والصواريخ، ما يستدعي تكثيف الأبحاث والتطوير المشترك.

وأشارت إلى أن مسئولين يرون أن زيادة التعاون في هذا المجال ستعود بالنفع على البلدين.

- مصالح أمريكية

ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى مطلع على المفاوضات، لم تسمه، قوله إن بعض أعضاء الكونجرس يعارضون تقليص المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل لأسباب اقتصادية.

وأوضح أن جزءا كبيرا من هذه الأموال ينفق في نهاية المطاف داخل الولايات الأمريكية التي يمثلها هؤلاء الأعضاء، ما يسهم في دعم شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب إعلان نتنياهو رغبته في إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية، تواصل أعضاء في مجلس الشيوخ مع مسئولين إسرائيليين للاستفسار عما إذا كانت إسرائيل تدرك تبعات هذه الخطوة.

وقال المسئول الإسرائيلي: «نحن ننتقل هنا من نموذج قائم على المساعدات إلى نموذج قائم على الشراكة».

وأضاف: «من المهم أن نتذكر أن معظم المساعدات الأمنية تبقى داخل الولايات المتحدة وتصب في صالح الاقتصاد الأمريكي؛ لذا فإن خفضها سيضر بالصناعات الأمريكية ويستدعي إجراء تعديلات».

والأحد، أقر ترامب في مقابلة تلفزيونية بأن «الكراهية الشديدة لإسرائيل» بين الأمريكيين كانت أحد أسباب خسارة حزبه للأغلبية في الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بقطاع غزة، أظهرت استطلاعات رأي في الولايات المتحدة تراجعا لافتا في تأييد الأمريكيين لتل أبيب، مقابل تزايد الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة، ما خلّف أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وتسود حالة غضب شعبي ورسمي ضد إسرائيل في أنحاء العالم، بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ولا سيما حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة.